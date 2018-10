Ginnastica, Mondiali 2018: Martina Basile e Caterina Cereghetti, gioventù al potere per il debutto iridato

Caterina Cereghetti e Martina Basile sono le portacolori più giovani dell’Italia che si appresta a disputare i Mondiali 2018 di ginnastica artistica, in programma a Doha (Qatar) dal 25 ottobre al 3 novembre. La nostra Nazionale, oltre all’esperienza di Lara Mori e Martina Rizzelli, si affida anche alla freschezza di queste due ragazze che hanno disputato un’ottima annata e che hanno vestito il body azzurro in tutte le occasioni internazionali previste nel calendario 2018: entrambe hanno partecipato ai Giochi del Mediterraneo (vincendo l’ora con la squadra) e agli Europei, ora sono pronte per disputare la prima rassegna iridata della loro carriera dove saranno chiamate a dare un contributo importante alla squadra.

Martina, romana classe 2002, ha compiuto 16 anni proprio il giorno in cui l’Italia ha disputato il quadrangolare di Russelheim una decina di giorni fa. L’allieva di Mauro Di Rienzo e Chiara Ferrazzi, in forza alla Olos Gym 2000 nel campionato di Serie A, è esplosa durante l’ultima rassegna continentale dove ha raggiunto una splendida finale al corpo libero, il suo attrezzo prediletto in cui si esprime con grande armonia e con delle propositive difficoltà, tra l’altro ancora migliorabili.

Caterina, classe 2001 di origini svizzere, viene allenata da Monia Marazzi e gareggia in serie A col Centro Sport Bollate insieme a Giada Grisetti che non sarà della partita a causa di un infortunio estivo. La nativa di Giubiasco predilige in particolar modo la trave ma è una buona generalista e può portare a casa punti preziosi per l’economia delle compagne, dovrà essere brava a contenere l’emozione ed evitare grossi errori.

ARTICOLI CHE POTREBBERO INTERESSARTI:

Lara Mori, la capitana dell’Italia pronta a incantare

Martina Rizzelli, il grande ritorno in azzurro con un tocco olimpico

Martina Basile e Caterina Cereghetti, gioventù al potere per il debutto mondiale

Irene Lanza e Sara Ricciardi, le grandi novità tra debutto e rientro