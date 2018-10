Ginnastica, Mondiali 2018: la preview delle gare, corpo libero. Simone Biles imbattibile, Lara Mori ci può provare: quante pretendenti!

I Mondiali 2018 di ginnastica artistica si disputeranno a Doha (Qatar) dal 25 ottobre al 3 novembre. Al femminile verranno assegnati sei titoli, analizziamo nel dettaglio quello che ci aspetta con le preview delle singole gare. Ora spazio al corpo libero.

Tutte contro Simone Biles che non perde su questo attrezzo da quando è diventata senior, semplicemente non sbaglia mai e per trovare la sua unica caduta in gara bisogna risalire ai Campionati Nazionali del 2015. Per il resto la 21enne di Columbus ha sempre dominato in lungo e in largo, ha vinto tre titoli iridati consecutivi dal 2013 e 2015 prima di trionfare alle Olimpiadi. La statunitense può contare su un’acrobatica da marziana che nessuna attualmente riesce ad avvicinare, dunque non c’è spazio per sorprese a meno di una caduta che potrebbe riaprire i discorsi (ma non è detto). Lotta serrata per prendersi un posto sul podio, la statunitense Ragan Smith nelle migliori condizioni di forma meriterebbe assolutamente una medaglia ma poi attenzione alla proverbiale eleganza della russa Angelina Melnikova che con la sua artisticità potrebbe davvero farsi valere.

Da capire quali saranno le intenzioni di Aliya Mustafina che ha sempre nelle gambe il colpo della campionessa, vedremo se la giapponese Mai Murakami riuscirà a difendere il titolo conquistato lo scorso anno a Montreal. La britannica Ellie Downie può fare saltare il banco al pari della francese Melanie De Jesus Dos Santos che si presenta all’appuntamento da Campionessa d’Europa, le attese sorprese potrebbero essere la rumena Denisa Golgota e la belga Axelle Klinckaert che sono già salite sul podio della rassegna continentale. Diamo uno sguardo alla sempre piacevole canadese Ellie Black, la brasiliana Flavia Saraiva potrebbe rimescolare le carte in tavola. L’Italia punta tantissimo su Lara Mori, finalista lo scorso anno e assolutamente in grado di lottare per le posizioni che contano mentre Martina Basile cercherà di salire ulteriormente un gradino dopo aver agguantato l’atto conclusivo agli Europei.













Foto: Roberto Muliere