F1, Lewis Hamilton diventa Campione del Mondo ad Austin se… Tutte le combinazioni per la festa anticipata

Lewis Hamilon può già laurearsi Campione del Mondo di Formula Uno in occasione del GP di Austin che si correrà nel weekend del 19-21 ottobre sul celebre tracciato statunitense. Il pilota della Mercedes, grazie al successo conquistato in Giappone, ha allungato in classifica generale su Sebastian Vettel e ora può vantare 67 punti di vantaggio nei confronti del pilota della Ferrari. Questo significa che deve guadagnare otto lunghezze sul tedesco in occasione della gara di Austin per festeggiare con tre gare di anticipo. Di seguito tutte le combinazioni che permetterebbero a Lewis Hamilton di diventare Campione del Mondo per la quinta volta in carriera già negli USA.

LEWIS HAMILTON CAMPIONE DEL MONDO AD AUSTIN SE:

– Se vince e Vettel fa terzo o peggio

– Se arriva secondo e Vettel fa quinto o peggio

– Se arriva terzo e Vettel fa settimo o peggio

– Se arriva quarto e Vettel fa ottavo o peggio

– Se arriva quinto e Vetel fa nono o peggio

– Se arriva sesto e Vettel non va a punti













