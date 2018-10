F1, GP Giappone 2018: prove libere (venerdì 5 ottobre). Programma, orari e tv

Da domani si comincia. Il Circus del Mondiale 2018 di Formula Uno torna subito in azione e si va in Giappone, sul celebre tracciato di Suzuka, per il 17° round iridato. Ci si aspetta il solito confronto tra Ferrari e Mercedes con le Frecce d’Argento che, con Lewis Hamilton, sembrano aver cambiato il loro passo e creato un margine importante nei confronti della Rossa. Il trionfo di Sochi del britannico, davanti al compagno di squadra Valtteri Bottas è stato emblematico del momento vissuto dalle Frecce d’Argento, consentendo al pilota di Stevenage di portare il suo vantaggio nella classifica riservata ai piloti a 50 punti nei confronti di Sebastian Vettel. Al tedesco, dunque, spetterà il compito di mettergli il bastone tra le ruote anche se non sarà un obiettivo semplice da centrare.

Di seguito la programmazione delle prove libere del venerdì del GP del Giappone 2018: ci sarà la diretta esclusiva di Sky Sport e OASport vi terrà compagnia con DIRETTE LIVE ed approfondimenti

La programmazione di SKY Sport F1/HD

Venerdi 5 ottobre: (diretta anche su SKY Sport Uno/HD)

ore 3.00-4.30, F1, Prove libere 1, diretta

ore 5.00, F1, Prove libere 1, replica

ore 7.00-8.30, F1, Prove libere 2, diretta

ore 10.15, 17.15, 21.00 e 24.00, F1, Prove libere 2, repliche

ULTERIORI ARTICOLI CHE POTREBBERO INTERESSARE

Il programma completo del weekend di Suzuka

La Ferrari pensa già alla prossima stagione?

Le cinque risposte che dovrà darci il GP del Giappone

La nuova livrea della Ferrari

La Ferrari ha meno potenza: colpa di un sensore?

Le gomme scelte dalla Ferrari e dalla Mercedes e le possibili strategie

I precedenti della Ferrari in Giappone













CLICCA QUI PER LEGGERE TUTTE LE NOTIZIE DELLA FORMULA UNO

giandomenico.tiseo@oasport.it

Twitter: @Giandomatrix

Clicca qui per mettere “Mi piace” alla nostra pagina Facebook

Clicca qui per iscriverti al nostro gruppo

Clicca qui per seguirci su Twitter

FOTOCATTAGNI