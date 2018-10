F1, GP Giappone 2018: domani le qualifiche. Programma, orari e tv

Domani, 6 ottobre, prenderanno il via le qualifiche del GP del Giappone, diciassettesima prova del Mondiale di Formula Uno 2018. Sul celebre tracciato nipponico Lewis Hamilton arriva più in forma che mai, reduce da tre vittorie consecutive (5 nelle ultime 6 gare) che ne hanno consolidato la leadership. Il britannico infatti può contare su 50 punti di vantaggio sul ferrarista Sebastian Vettel e a 5 corse dalla conclusione il campionato sembra orientato ancora una volta in favore di Lewis.

Un dominio che la Ferrari dovrà assolutamente interrompere per tenere in vita un Mondiale che pare decisamente lontano. La SF71H, infatti, non ha dato la sensazione di essersi evoluta a sufficienza in queste ultime uscite, perdendo quel ruolo di leadership che specie nell’estate trascorsa le apparteneva. La perdita di efficienza nello sfruttamento degli pneumatici Pirelli e un power unit non più superiore a quella delle Mercedes tra i motivi principali di questa regressione.

Di seguito il programma completo del sabato del Gran Premio del Giappone. Dalle ore 8.00 saranno di scena le qualifiche di Suzuka e saranno visibili su SkySport, per mezzo dei canali SkySport1 (canale 201) e SkySport F1 (canale 207) per cui anche in streaming su SkyGo (riservato ai soli abbonati) su pc, smartphone e tablet. Per l’occasione è prevista anche una replica in chiaro su TV8 (canale 121 di Sky e 8 del digitale terrestre). OASport vi proporrà la DIRETTA LIVE scritta dell’evento, per non perdersi nemmeno un secondo dell’azione a Suzuka!

PROGRAMMA GP GIAPPONE 2018

Sabato 6 ottobre

ore 5.00-6.00 Prove libere 3 – Diretta su SkySport1 e SkySport F1

ore 8.00 Qualifiche – Diretta su SkySport1 e SkySport F1

Repliche su SkySportF1

ore 9.15, 11.30, 14.00, 16.00, 17.45,19.30, 21.15, 00.00

Repliche su SkySport1

ore 9.45, 12.30, 15.45, 17.30, 19.15, 21.00 e 24.00,

Differita su TV8

ore 20.00 su TV8

giandomenico.tiseo@oasport.it

