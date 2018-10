Moto3, GP Thailandia 2018: prove libere 2, Ayumu Sasaki sorprende tutti. Antonelli quarto, Bezzecchi 12° davanti a Martin

Ayumu Sasaki sorprende tutti nelle prove libere 2 del GP di Thailandia 2018, tappa del Mondiale Moto3. Il giapponese ha siglato il migliore tempo in sella alla Honda del Team Petronas Sprinta Racing. Il 18enne, che in stagione vanta come miglior risultato il settimo posto in Austria, ha timbrato un interessante 1:43.468 riuscendo così a precedere di undici millesimi il ceco Jakub Kornfeil (primo nella FP1 in sella alla sua KTM) e di 52 millesimi l’argentino Gabriel Rodrigo (KTM).

I primi sei piloti sono racchiusi in 11 centesimi, segno del grande equilibrio sul tracciato di Buriram: quarta piazza per Niccolò Antonelli a 0.052 dal leader, Fabio Di Giannantonio è quinto a 0.098. Qualche difficoltà in più per Marzo Bezzecchi, secondo nella classifica iridata e oggi 12esimo a quattro decimi ma che ha fatto però meglio del leader del Mondiale Jorge Martin, soltanto 19esimo a 6 decimi.

GP THAILANDIA 2018, PROVE LIBERE 2: CLASSIFICA DEI TEMPI

Pos. Num. Rider Nation Team Bike Km/h Time Gap 1st/Prev.

1 71 Ayumu SASAKI JPN Petronas Sprinta Racing Honda 229.6 1’43.468

2 84 Jakub KORNFEIL CZE Redox PruestelGP KTM 223.9 1’43.479 0.011 / 0.011

3 19 Gabriel RODRIGO ARG RBA BOE Skull Rider KTM 225.0 1’43.500 0.032 / 0.021

4 23 Niccolò ANTONELLI ITA SIC58 Squadra Corse Honda 228.2 1’43.520 0.052 / 0.020

5 21 Fabio DI GIANNANTONIO ITA Del Conca Gresini Moto3 Honda 225.3 1’43.566 0.098 / 0.046

6 24 Tatsuki SUZUKI JPN SIC58 Squadra Corse Honda 224.9 1’43.579 0.111 / 0.013

7 7 Adam NORRODIN MAL Petronas Sprinta Racing Honda 225.7 1’43.629 0.161 / 0.050

8 17 John MCPHEE GBR CIP – Green Power KTM 224.7 1’43.690 0.222 / 0.061

9 14 Tony ARBOLINO ITA Marinelli Snipers Team Honda 223.7 1’43.737 0.269 / 0.047

10 35 Somkiat CHANTRA THA AP Honda Racing Thailand Honda 226.3 1’43.774 0.306 / 0.037

11 8 Nicolo BULEGA ITA SKY Racing Team VR46 KTM 221.7 1’43.853 0.385 / 0.079

12 12 Marco BEZZECCHI ITA Redox PruestelGP KTM 225.6 1’43.892 0.424 / 0.039

13 40 Darryn BINDER RSA Red Bull KTM Ajo KTM 223.4 1’43.945 0.477 / 0.053

14 42 Marcos RAMIREZ SPA Bester Capital Dubai KTM 227.2 1’43.995 0.527 / 0.050

15 75 Albert ARENAS SPA Angel Nieto Team Moto3 KTM 222.2 1’44.030 0.562 / 0.035

16 9 Apiwath WONGTHANANON THA VR46 Master Camp Team KTM 225.2 1’44.054 0.586 / 0.024

17 65 Philipp OETTL GER Sudmetal Schedl GP Racing KTM 225.0 1’44.057 0.589 / 0.003

18 27 Kaito TOBA JPN Honda Team Asia Honda 221.4 1’44.066 0.598 / 0.009

19 88 Jorge MARTIN SPA Del Conca Gresini Moto3 Honda 223.4 1’44.088 0.620 / 0.022

20 33 Enea BASTIANINI ITA Leopard Racing Honda 221.2 1’44.109 0.641 / 0.021

21 5 Jaume MASIA SPA Bester Capital Dubai KTM 222.0 1’44.109 0.641

22 48 Lorenzo DALLA PORTA ITA Leopard Racing Honda 221.9 1’44.112 0.644 / 0.003

23 77 Vicente PEREZ SPA Reale Avintia Academy 77 KTM 227.3 1’44.188 0.720 / 0.076

24 22 Kazuki MASAKI JPN RBA BOE Skull Rider KTM 225.7 1’44.232 0.764 / 0.044

25 81 Stefano NEPA ITA CIP – Green Power KTM 225.6 1’44.260 0.792 / 0.028

26 52 Jeremy ALCOBA SPA Estrella Galicia 0,0 Honda 220.9 1’44.480 1.012 / 0.220

27 10 Dennis FOGGIA ITA SKY Racing Team VR46 KTM 226.3 1’44.603 1.135 / 0.123

28 16 Andrea MIGNO ITA Angel Nieto Team Moto3 KTM 222.7 1’44.864 1.396 / 0.261

29 41 Nakarin ATIRATPHUVAPAT THA Honda Team Asia Honda 227.2 1’44.950 1.482 / 0.086

30 72 Alonso LOPEZ SPA Estrella Galicia 0,0 Honda 218.8 1’45.293 1.825 / 0.343













Foto: Valerio Origo