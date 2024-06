Sport in tv oggi (sabato 1° giugno): orari e programma. Dove vedere gli eventi in streaming

Oggi sabato 1° giugno maggio ci aspetta una giornata ricca di sport. Prosegue il Roland Garros, con gli incontri validi per il terzo turno: Musetti sfiderà Djokovic. Gli appassionati di motori potranno divertirsi con le qualifiche e la Sprint Race del GP d’Italia per la MotoGP, oltre che con le speciali del Rally di Sardegna. L’Italia affronterà il Brasile nella Nations League di volley femminile.

Avanzano gli Europei di tiro a segno, gli Europei di BMX, i tornei di golf della settimana. In serata la finale della Champions League di calcio tra Real Madrid e Borussia Dortmund. Di seguito il calendario completo, il programma dettagliato, tutti gli orari degli eventi sportivi in programma oggi sabato 1° giugno, il relativo palinsesto tv e streaming.

CALENDARIO SPORT IN TV OGGI

Sabato 1° giugno

03.00 VOLLEY FEMMINILE (Nations League) – Bulgaria-USA (diretta streaming su VBTV)

04.00 BADMINTON (BWF World Tour) – Singapore Open (diretta streaming su BWF)

06.30 VOLLEY FEMMINILE (Nations League) – Brasile-Italia (diretta streaming su DAZN, VBTV)

07.40 RALLY – Rally di Sardegna, sette prove speciali (diretta tv su Sky Sport Max dalle ore 15.00 alle ore 16.00; diretta tv su Sky Sport Uno e Sky Sport F1 dalle ore 18.00 alle ore 19.00; diretta tv su RaiSportHD dalle ore 15.00 alle ore 16.00 e dalle ore 18.00 alle ore 19.00; diretta streaming su Sky Go, NOW, Rai Play dalle ore 15.00 alle ore 16.00 e dalle ore 18.00 alle ore 19.00; diretta streaming integrale su DAZN)

08.00 BOXE – Preolimpico a Bangkok (diretta streaming su Olympic Channel)

08.00 GOLF (DP World Tour) – European Open, terzo giro (diretta tv su Sky Sport Golf dalle ore 13.00; diretta streaming su Sky Go, NOW dalle ore 13.00)

08.40 MOTO3 – GP Italia, prove 2 (diretta tv su Sky Sport Uno, Sky Sport MotoGP; diretta streaming su Sky Go, NOW)

09.05 RUGBY (Super Rugby) – Blues-Chiefs (diretta tv su Sky Sport Arena; diretta streaming su Sky Go, NOW)

09.25 MOTO2 – GP Italia, prove 2 (diretta tv su Sky Sport Uno, Sky Sport MotoGP; diretta streaming su Sky Go, NOW)

10.00 VOLLEY FEMMINILE (Nations League) – Repubblica Dominicana-Giappone (diretta streaming su VBTV)

10.10 MOTOGP – GP Italia, prove libere 2 (diretta tv su Sky Sport Uno, Sky Sport MotoGP; diretta streaming su Sky Go, NOW)

11.00 TENNIS – Roland Garros, terzo turno (diretta tv su Eurosport 1-2; diretta streaming su Eurosport.it, Discovery+, Sky Go, NOW, DAZN). Paolini-Andreescu (secondo match dalle ore 11.00 su Eurosport 2), Musetti-Djokovic (non prima delle ore 20.15, quarto match dalle ore 12.00)



10.50 MOTOGP – GP Italia, qualifiche (diretta tv su Sky Sport Uno, Sky Sport MotoGP, TV8; diretta streaming su Sky Go, NOW, tv8.it)

11.15 TIRO A SEGNO (Europei) – Carabina 50 metri prone, finale duet event (diretta streaming sul canale YouTube di ISSF)

11.30 CANOA SLALOM (Coppa del Mondo) – Finali (diretta streaming sul canale YouTube di Canoe Planet)

12.00 RUGBY A 7 – World Series (diretta streaming su HSBC SVNS)

12.15 MOTOE – GP Italia, gara-1 (diretta tv su Sky Sport Uno, Sky Sport MotoGP, TV8; diretta streaming su Sky Go, NOW, tv8.it)

12.50 MOTO3 – GP Italia, qualifiche (diretta tv su Sky Sport Uno, Sky Sport MotoGP, TV8; diretta streaming su Sky Go, NOW, tv8.it)

13.30 VOLLEY FEMMINILE (Nations League) – Thailandia-Cina (diretta streaming su VBTV)

13.45 MOTO2 – GP Italia, qualifiche (diretta tv su Sky Sport Uno, Sky Sport MotoGP, TV8; diretta streaming su Sky Go, NOW, tv8.it)

14.00 RUGBY (United Rugby Championship) – Benetton-Edimburgo (diretta tv su Sky Sport Arena; diretta streaming su Sky Go, NOW)

15.00 MOTOGP – GP Italia, Sprint Race (diretta tv su Sky Sport Uno, Sky Sport MotoGP, TV8; diretta streaming su Sky Go, NOW, tv8.it)

16.00 GOLF (PGA Tour) – Canadian Open, terzo giro (diretta tv su Eurosport 2 dalle ore 22.55; diretta streaming su Eurosport.it, Discovery+ dalle ore 20.30; diretta streaming su Sky Go, NOW, DAZN dalle ore 22.55)

16.10 MOTOE – GP Italia, gara-2 (diretta tv su TV8; diretta streaming su tv8.it)

16.30 RUGBY (Premiership Rugby inglese, semifinale) – Bath-Sale Sharks (diretta streaming su Mola Tv)

17.00 BMX – Europei Racing, gare individuali dai 16mi alla finale (diretta streaming su Eurosport.it, Discovery+)

18.00 PALLAMANO (Serie A, finale scudetto) – Gara-2: Fasano-Bressanone (diretta streaming su Pallamano Tv)

18.00 PALLAMANO (Seroe A, playout) – Gara-2: Cingoli-Trieste (diretta streaming su Pallamano Tv)

20.00 VOLLEY FEMMINILE (Nations League) – Corea del Sud-Turchia (diretta streaming su VBTV)

20.45 HOCKEY PISTA (Serie A, finale scudetto) – Gara-3: Forte-Trissino (diretta tv su RaiSportHD; diretta streaming su Rai Play)

21.00 CALCIO (Champions League, finale) – Borussia Dortmund-Real Madrid (diretta tv su Sky Sport Uno, Sky Sport 4K, Sky Sport 251, Canale 5; diretta streaming su Sky Go, NOW, Mediaset Infinity)

21.00 VELA – SailGP ad Halifax (diretta tv su Sky Sport Arena; diretta streaming su Sky Go, NOW, canale YouTube di SailGP, DAZN)

23.30 VOLLEY FEMMINILE (Nations League) – Polonia-USA (diretta streaming su VBTV, DAZN)

