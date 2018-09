Volley, Mondiali 2018: l’Italia emoziona il Paese e vince, ora si fa sul serio! Final Six da brividi, avversarie terribili: oggi il sorteggio…

Ora si inizia a fare davvero sul serio. L’Italia è stata superlativa nelle prime due settimane dei Mondiali 2018 di volley maschile, ha vinto sette partite da tre punti e ha perso soltanto con la Russia al tie-break: primo posto nel girone e qualificazione diretta alla terza fase, l’ingresso tra le sei grandi del Pianeta è stato ottenuto con grande caparbietà e con grande grinta, mettendo in campo a tratti un ottimo gioco ed emozionando un Paese intero che si sta innamorando sempre più della pallavolo.

La nostra Nazionale ha risposto presente nelle prime due fasi della rassegna iridata, non ha mai tentennato contro buone compagini come Belgio, Slovenia e Argentina che avrebbero potuto crearci dei grattacapi, quando partiva con i favori del pronostico si è sempre imposta con grande autorevolezza e soprattutto ha avuto la capacità di tenere testa ai Campioni d’Europa facendo capire di poter seriamente lottare alla pari con tutte le altre corazzate in circolazione. Ivan Zaytsev assoluto protagonista, simbolo della squadra; Osmany Juantorena salito in quota a suon di grandi prestazioni (ieri si è sciroppato nel complesso una decina di ore di macchina per andare a Civitanova a trovare la neonata Angelica e tornare poi a Milano); Simone Giannelli in cabina di regia e Massimo Colaci il libero magnetico; i centrali Simone Anzani e Daniele Mazzone che stanno stupendo tutti per il loro rendimento: questi sono i protagonisti di questa cavalcata per il momento perfetta (e brave anche le riserve come dimostra il successo conclusivo sull’Olanda), ora bisogna cambiare ulteriormente il passo per provare a inseguire un sogno e spingerci verso le semifinali.

L’Italia ora è convinta dei propri mezzi, è maturata moltissimo, ha compiuto un deciso passo in avanti e ora ha tutte le carte in regola tecniche e mentali per lottare con USA, Russia, Brasile, Polonia, Serbia. Sono queste le altre cinque formazioni presenti a Torino dove oggi si svolgerà il sorteggio che definirà la composizione dei due gironi da tre squadre della terza fase. Sicuramente eviteremo i Campioni Olimpici per regolamento, la speranza è quella di evitare un girone della morte con gli americani e i Campioni d’Europa, il sogno è quello di un raggruppamento con i Campioni del Mondo e gli slavi che al momento sembra essere più alla portata. Ora gli azzurri non devono comunque avere più paura di nessuno, questi Mondiali di fronte al nostro pubblico possono diventare leggendari ed è arrivato il momento di crederci davvero fino in fondo a suon di schiacciate, muri e battute come abbiamo fatto vedere per due settimane.

Foto: Valerio Origo