Tennis, ATP Chengdu 2018: Fabio Fognini vola in Finale! Piegato Taylor Fritz in tre set

Fabio Fognini conquista la Finale dell’ATP di Chengdu (Cina). L’azzurro ha superato in tre set (6-7 6-0 6-3) l’americano Taylor Fritz (n.62 del ranking) e conferma i favori del pronostico essendo testa di serie n.1 del torneo cinese. Per il ligure è la 18esima finale in carriera (8 i titoli conquistati), la quarta stagionale. Il tennista di Arma di Taggia attende l’esito della sfida tra il portoghese Joao Sousa (n.50 del mondo) e l’australiano Bernard Tomic (n.123 ATP) per conoscere il nome dell’avversario nell’atto conclusivo.

Nel primo set Fognini pecca di continuità. L’italiano, come al solito, alterna momenti brillanti ad altri di buio e il suo tennis molto rischioso ne risente. La palle break sventata nel quarto game lo dimostra. Due break point che, tra l’altro, capitano al ligure nell’undicesimo game ma Fritz è bravo a salvarsi portando il confronto al tie-break. In questa fase i troppi errori di Fabio sorridono allo statunitense che così, un po’ a sorpresa, si aggiudica il parziale (7-5).

Nel secondo set si assiste ad un soliloquio di Fognini che reagisce alla grande all’esito negativo della frazione precedente. Sciorinando un tennis d’alta scuola e, forte dell’82% dei punti conquistati con la prima di servizio, il n.13 ATP domina la scena, concludendo facilmente la pratica sul 6-0 in 23′.

L’azzurro è lanciatissimo e sulla scia della seconda frazione, imprime un ritmo difficilmente gestibile anche nel terzo set al suo rivale. Pur perdendo in due circostanze la battuta (nel terzo e nel settimo game), Fognini può contare sempre su una situazione di vantaggio, garantita da colpi da fondo di pregevole fattura. E così, sul 6-3, può concludere la pratica.













