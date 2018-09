Ryder Cup 2018, Francesco Molinari: “Domani sarà difficile, gli USA non saranno contenti. Match con Tiger? Dobbiamo riportare la Coppa in Europa”

Francesco Molinari, assieme a Tommy Fleetwood, è stato decisamente l’uomo dell’Europa in questa prima giornata della Ryder Cup. Il torinese, in coppia con l’inglese, ha prima vinto il suo fourball contro la coppia formata da Tiger Woods e Patrick Reed, poi ha disintegrato la resistenza di Justin Thomas e Jordan Spieth nel foursome, dimostrando grandissimo affiatamento col proprio compagno di questa tre giorni.

Eppure il Champion Golfer of the Year è ancora coi piedi per terra. Non ostenta superiorità: al contrario, avverte che siamo al primo giorno di gara, e che giorno, visto cos’è riuscita a fare l’Europa nei foursome. Spiega l’azzurro nelle dichiarazioni riportate dall’Ansa: “Dobbiamo essere coscienti che gli americani non saranno contenti di come è andata oggi pomeriggio, quindi domani ci aspetta una giornata difficile. Con Tiger è stato un bel match, io e Fleetwood sapevamo che giocavamo bene e siamo stati bravi a rimanere in paziente attesa e a non farci intimorire, nonostante alle prime buche non ci girasse troppo bene. Ma non è importante aver battuto Tiger, siamo venuti qui per fare altro, riportare la Ryder in Europa“.

Quando gli è stato chiesto del punto di svolta della sfida, il nostro golfista ha risposto: “La vittoria odierna, altrimenti si chiudeva 4-0, ma anche la bravura di chi ha iniziato nel pomeriggio ed è partito forte. L’atmosfera è cambiata completamente, noi che siamo entrati più tardi sentivamo che che le ovazioni arrivavano quasi soltanto dal pubblico europeo. Questo ci ha aiutato molto“. Primo giorno buono, dunque, ma non decisivo: “Ci sono ancora 20 punti e ne dobbiamo fare 9 e mezzo. La strada è ancora lunga“. 9 e mezzo, e non 9, perché in caso di 14 pari gli USA si tengono la coppa. E non sarebbe un bel regalo da dare alla prima Ryder in Francia.













CLICCA QUI PER TUTTE LE NEWS SUL GOLF

federico.rossini@oasport.it

Clicca qui per mettere “Mi piace” alla nostra pagina Facebook

Clicca qui per iscriverti al nostro gruppo

Clicca qui per seguirci su Twitter

Credits: Valerio Origo