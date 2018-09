LIVE Vuelta a España 2018 in DIRETTA: salita interminabile verso Andorra, Valverde e Mas all’attacco di Simon Yates

Foto Fabio Ferrari - LaPresse 19/05/2018 San Vito al Tagliamento-Monte Zoncolan(Italia) Sport Ciclismo Giro d'Italia 2018 - edizione 101- tappa 14 SAN VITO AL TAGLIAMENTO - MONTE ZONCOLAN Nella foto: YATES Simon Philip (GBR) (MITCHELTON - SCOTT) Photo Fabio Ferrari - LaPresse May 19, 2018 San Vito al taglaimento-Monte Zoncolan(Italy) Sport Cycling Giro d'Italia 2018 - 101th edition - stage 14 SAN VITO AL TAGLIAMENTO - MONTE ZONCOLAN In the pic: YATES Simon Philip (GBR) (MITCHELTON - SCOTT)

Buongiorno e benvenuti alla DIRETTA LIVE della diciannovesima tappa della Vuelta a España 2018, 154 km da Lleida ad Andorra. Naturlandia. Oggi sarà la penultima occasione per cambiare la classifica generale e ci aspettiamo quindi una tappa spettacolare. L’azione si concentrerà sull’interminabile salita finale del Coll de la Rabassa. Un’ascesa di 17 km con una pendenza media del 6,6%, ma che presenta subito delle rampe dure al 13%. Corridori come Miguel Ángel López e Nairo Quintana cercheranno subito di far saltare il banco, mentre gli spagnoli Alejandro Valverde ed Enric Mas attaccheranno per provare a strappare la maglia rossa dalle spalle di Simon Yates, che dovrà stringere i denti e gestirsi al meglio per superare indenne questa temibile salita. Vedremo poi se ci proverà anche qualche italiano, con Vincenzo Nibali pronto a testarsi ulteriormente in vista dei Mondiali.

