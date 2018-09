Vuelta a España 2018, la tappa di domani (15 settembre). Orario d’inizio, altimetria e come seguirla in tv

Domani (sabato 15 settembre) si svolgerà la ventesima tappa della Vuelta a España 2018, 97 km da Andorra. Escaldes-Engordany al Coll de la Gallina. Sarà l’ultimo tappone di montagna, che sancirà il vincitore della maglia rossa. Una frazione breve ma durissima con quasi 4000 metri di dislivello da superare in meno di 100 km. I corridori dovranno scalare in successione sei GPM: Coll de la Comella (4,3 km all’8,7%), Coll de Beixalis (7,1 km all’8%), Coll de Ordino (9,8 km al 7,1%), poi di nuovo Coll de Beixalis e Coll de la Comella prima della salita finale del Coll de la Gallina. Uno strappo durissimo di 3,5 km all’8,7%, su cui assisteremo all’ultimo duello tra i big per la vittoria.

La partenza è fissata alle 14.54, mentre l’arrivo è previsto tra le 17.30 e le 17.50, in base alla media oraria. La ventesima tappa della Vuelta a España 2018 sarà trasmessa in diretta tv su Eurosport1 dalle 15.45 e in diretta streaming su Eurosport Player. Sarà possibile seguirla anche con noi visto che OASport vi offrirà la DIRETTA LIVE scritta integrale della corsa. Di seguito il programma completo e l’altimetria.

Ventesima tappa Vuelta a España 2018

Sabato 15 settembre

Andorra. Escaldes-Engordany – Coll de la Gallina. Santuario de Canolich 97 km

Partenza: 14.54

Arrivo: 17.30-17.50 circa

Altimetria

CLICCA QUI PER TUTTI GLI ARTICOLI SUL CICLISMO













alessandro.farina@oasport.it

Twitter: @Alefarina18

Clicca qui per mettere “Mi piace” alla nostra pagina Facebook

Clicca qui per iscriverti al nostro gruppo

Clicca qui per seguirci su Twitter