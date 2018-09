Classifica Vuelta a España 2018: Simon Yates ipoteca la maglia rossa, 1’38” su Alejandro Valverde!

Simon Yates ha ipotecato la conquista della maglia rossa alla Vuelta di Spagna 2018. Il britannico ha attaccato a 10 chilometri dal traguardo della 19^ tappa con arriva in salita ad Andorra Naturlandia e ha guadagnato 1’07” su Alejandro Valverde. Ora l’alfiere della Mitchelton Scott può vantare 1’38” di vantaggio sullo spagnolo quando manca soltanto la durissima frazione di montagna in programma domani per conoscere definitivamente il nome del trionfatore della corsa iberica. Al terzo posto sale l’olandese Steven Kruijswijk, a 1’58” dal leader e con 17 secondi di margine sull’altro iberico Eric Mas che domani può cercare di risalire sul podio al pari del colombiano Miguel Angel Lopez.

CLASSIFICA GENERALE VUELTA A ESPAÑA 2018:

1 SIMON PHILIP YATES 71 MITCHELTON – SCOTT 76H 44′ 41” – B : 20” –

2 ALEJANDRO VALVERDE 88 MOVISTAR TEAM 76H 46′ 19” + 00H 01′ 38” B : 30” –

3 STEVEN KRUIJSWIJK 131 TEAM LOTTO NL – JUMBO 76H 46′ 39” + 00H 01′ 58” B : 4” –

4 ENRIC MAS NICOLAU 95 QUICK – STEP FLOORS 76H 46′ 56” + 00H 02′ 15” – –

5 MIGUEL ANGEL LOPEZ MORENO 21 ASTANA PRO TEAM 76H 47′ 10” + 00H 02′ 29” B : 12” –

6 NAIRO QUINTANA 81 MOVISTAR TEAM 76H 48′ 42” + 00H 04′ 01” – –

7 THIBAUT PINOT 51 GROUPAMA – FDJ 76H 50′ 03” + 00H 05′ 22” B : 21” –

8 RIGOBERTO URAN 111 TEAM EF EDUCATION FIRST – DRAPAC P/B CANNONDALE 76H 50′ 10” + 00H 05′ 29” – –

9 JON IZAGUIRRE INSAUSTI 4 BAHRAIN – MERIDA 76H 51′ 11” + 00H 06′ 30” – –

10 TONY GALLOPIN 14 AG2R LA MONDIALE 76H 52′ 02” + 00H 07′ 21” B : 10” –

11 EMANUEL BUCHMANN 42 BORA – HANSGROHE 76H 53′ 35” + 00H 08′ 54” – –

12 WILCO KELDERMAN 151 TEAM SUNWEB 76H 55′ 00” + 00H 10′ 19” – –

13 RAFAL MAJKA 45 BORA – HANSGROHE 76H 57′ 29” + 00H 12′ 48” B : 6” –

14 GIANLUCA BRAMBILLA 162 TREK – SEGAFREDO 77H 01′ 37” + 00H 16′ 56” B : 1” –

15 RUDY MOLARD 54 GROUPAMA – FDJ 77H 04′ 33” + 00H 19′ 52” – P : 00′ 20”

16 JACK HAIG 74 MITCHELTON – SCOTT 77H 09′ 14” + 00H 24′ 33” – –

17 DAVID DE LA CRUZ MELGAREJO 141 TEAM SKY 77H 10′ 21” + 00H 25′ 40” B : 4” –

18 MIKEL BIZKARRA ETXEGIBEL 214 EUSKADI BASQUE COUNTRY – MURIAS 77H 14′ 51” + 00H 30′ 10” – –

19 FABIO ARU 171 UAE TEAM EMIRATES 77H 15′ 46” + 00H 31′ 05” – –

20 RICHARD CARAPAZ 85 MOVISTAR TEAM 77H 20′ 06” + 00H 35′ 25” – –

21 ILNUR ZAKARIN 121 TEAM KATUSHA ALPECIN 77H 27′ 45” + 00H 43′ 04” – –

22 BENJAMIN KING 106 TEAM DIMENSION DATA 77H 32′ 42” + 00H 48′ 01” B : 30” P : 00′ 20”

23 JESUS HERRADA 203 COFIDIS, SOLUTIONS CREDITS 77H 35′ 06” + 00H 50′ 25” – –

24 DAVIDE FORMOLO 44 BORA – HANSGROHE 77H 36′ 18” + 00H 51′ 37” – –

25 SERGIO LUIS HENAO MONTOYA 144 TEAM SKY 77H 38′ 10” + 00H 53′ 29” – –

26 CRISTIAN RODRIGUEZ MARTIN 196 CAJA RURAL – SEGUROS RGA 77H 39′ 48” + 00H 55′ 07” B : 1” P : 00′ 20”

27 HUBERT DUPONT 11 AG2R LA MONDIALE 77H 44′ 26” + 00H 59′ 45” – –

28 GEORGE BENNETT 132 TEAM LOTTO NL – JUMBO 77H 45′ 09” + 01H 00′ 28” B : 1” –

29 DYLAN TEUNS 37 BMC RACING TEAM 77H 45′ 48” + 01H 01′ 07” B : 15” –

30 GORKA IZAGUIRRE INSAUSTI 3 BAHRAIN – MERIDA 77H 46′ 25” + 01H 01′ 44” – –

31 MERHAWI KUDUS 107 TEAM DIMENSION DATA 77H 52′ 44” + 01H 08′ 03” – –

32 PELLO BILBAO LOPEZ DE ARMENTIA 22 ASTANA PRO TEAM 77H 53′ 24” + 01H 08′ 43” – –













Foto: LaPresse – Comunicato Rcs