Vuelta a España 2018: 19ma tappa, Lleida-Andorra. Arrivo in salita lunghissimo, sarà battaglia per la Maglia Rossa

Tempo di battaglie finali. La diciannovesima tappa della Vuelta a España 2018 vedrà uno spettacolare duello sulla salita finale di Andorra, la penultima occasione per provare ribaltare la classifica generale. In attesa della sfida finale di domani, oggi comunque non ci sarà da scherzare: gli scalatori proveranno sicuramente a scattare, visto un percorso davvero favorevole.

Percorso

Si parte da Lleida e si arriva ad Andorra dopo 154 km. Primo tratto tutto in falsopiano, poi la strada tende a salire sempre leggermente fino allo sprint intermedio di Sant Julià de Lòria. Qui inizierà la salita finale del Coll de la Rabassa. Un’ascesa di 17 km con una pendenza media del 6,6%, che presenta nei primi cinque chilometri il tratto più duro con pendenze sempre in doppia cifra. La strada spiana poi gradualmente attorno al 5%, per poi tornare al 7% nell’ultimo chilometro. Una salita quindi non particolarmente dura, ma vista la lunghezza e l’altitudine (si arriva a 2000 metri), gli scalatori potranno fare la differenza.

Altimetria

Favoriti

I soliti noti, ormai infatti si conoscono i nomi della ristretta cerchia di corridori che possono giocarsi la vittoria parziale se dovesse arrivare davanti il gruppo compatto. Doppia carta della Movistar: un Nairo Quintana ormai uscito di classifica per le prime posizioni potrebbe provare a sorprendere tutti, attenzione però ad Alejandro Valverde, a caccia addirittura del colpo grosso. Simon Yates proverà a difendersi, per poi giocarsi le sue carte negli ultimi 2-3 chilometri. Ancora non hanno agguantato la vittoria parziale Enric Mas e Miguel Angel Lopez, il duo di giovani iberico-colombiano vorrà sicuramente dar tutto su questa ascesa. Attenzione anche a Steven Kruijswijk e Thibaut Pinot. In casa Italia c’è un Vincenzo Nibali che scalpita: sarà di nuovo in fuga?













