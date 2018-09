Classifica Vuelta a España 2018: Simon Yates resta in maglia rossa, Alejandro Valverde ed Enric Mas in lotta

Come previsto la diciottesima tappa della Vuelta a España 2018 non ha portato distacchi ai vertici della classifica generale, con i big che sono arrivati tutti nel gruppo principale. Il britannico Simon Yates resta in maglia rossa con un vantaggio di 25” nei confronti dello spagnolo Alejandro Valverde e 1’22” su Enric Mas. Il migliore italiano è sempre Gianluca Brambilla, che si trova in quindicesima posizione a 11’35”. Di seguito la classifica generale della Vuelta a España 2018 al termine della diciottesima tappa.

CLASSIFICA GENERALE VUELTA A ESPAÑA 2018:

1 SIMON PHILIP YATES 71 MITCHELTON – SCOTT 73H 02′ 37” – B : 14” –

2 ALEJANDRO VALVERDE 88 MOVISTAR TEAM 73H 03′ 02” + 00H 00′ 25” B : 30” –

3 ENRIC MAS NICOLAU 95 QUICK – STEP FLOORS 73H 03′ 59” + 00H 01′ 22” – –

4 MIGUEL ANGEL LOPEZ MORENO 21 ASTANA PRO TEAM 73H 04′ 13” + 00H 01′ 36” B : 12” –

5 STEVEN KRUIJSWIJK 131 TEAM LOTTO NL – JUMBO 73H 04′ 25” + 00H 01′ 48” – –

6 NAIRO QUINTANA 81 MOVISTAR TEAM 73H 04′ 48” + 00H 02′ 11” – –

7 JON IZAGUIRRE INSAUSTI 4 BAHRAIN – MERIDA 73H 06′ 46” + 00H 04′ 09” – –

8 RIGOBERTO URAN 111 TEAM EF EDUCATION FIRST – DRAPAC P/B CANNONDALE 73H 07′ 13” + 00H 04′ 36” – –

9 THIBAUT PINOT 51 GROUPAMA – FDJ 73H 08′ 08” + 00H 05′ 31” B : 11” –

10 TONY GALLOPIN 14 AG2R LA MONDIALE 73H 08′ 42” + 00H 06′ 05” B : 10” –

11 EMANUEL BUCHMANN 42 BORA – HANSGROHE 73H 09′ 10” + 00H 06′ 33” – –

12 WILCO KELDERMAN 151 TEAM SUNWEB 73H 11′ 52” + 00H 09′ 15” – –

13 DAVID DE LA CRUZ MELGAREJO 141 TEAM SKY 73H 12′ 32” + 00H 09′ 55” B : 4” –

14 RAFAL MAJKA 45 BORA – HANSGROHE 73H 13′ 04” + 00H 10′ 27” B : 6” –

15 GIANLUCA BRAMBILLA 162 TREK – SEGAFREDO 73H 14′ 12” + 00H 11′ 35” B : 1” –

16 JACK HAIG 74 MITCHELTON – SCOTT 73H 17′ 17” + 00H 14′ 40” – –

17 RUDY MOLARD 54 GROUPAMA – FDJ 73H 20′ 08” + 00H 17′ 31” – P : 00′ 20”

18 MIKEL BIZKARRA ETXEGIBEL 214 EUSKADI BASQUE COUNTRY – MURIAS 73H 30′ 22” + 00H 27′ 45” – –

