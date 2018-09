Vuelta a España 2018: Thibaut Pinot trionfa ad Andorra, Simon Yates si lancia verso la vittoria finale

Ci si attendeva la battaglia e finalmente la vera e propria sfida c’è stata. Nella diciannovesima tappa della Vuelta a España 2018, 154 km da Lleida ad Andorra il Coll de la Rabassa, ha fatto la differenza, vedendo gli scalatori affrontarsi faccia a faccia. A trionfare ancora una volta Thibaut Pinot: il francese della FDJ centra la doppietta dopo la vittoria a Covadonga. Il vero e proprio vincitore odierno però è Simon Yates: show della Maglia Rossa che guadagna più di un minuto sui rivali diretti e si lancia verso il successo di Madrid.

Anche oggi un inizio di corsa davvero a tutta: le prime due ore di gara, sfruttando un po’ di vento a favore ed un percorso completamente pianeggiante, sono letteralmente volate. I primi a provarci sono stati Michal Kwiatkowski (Team Sky), Simon Clarke (Education First-Drapac) e Amanuel Ghebreigzabhier (Dimension Data), ma il gruppo non ha lasciato spazio. Tanti contrattacchi successivamente, alla fine è andata via una fuga a due: Benjamin Thomas (Groupama-FDJ) e Jonathan Castroviejo (Team Sky) i protagonisti, con Tom Van Asbroeck (Education First-Drapac) che è rimasto per poco assieme alla coppia, lasciandosi poi staccare.

Vantaggio che comunque non è mai stato troppo ampio, il gruppo ha gestito al meglio la situazione andando a riprendere i fuggitivi proprio ai piedi del Coll de la Rabassa, l’ascesa finale. Movistar e LottoNL-Jumbo le compagini protagoniste: proprio Nairo Quintana e Steven Kruijswijk sono stati i primi a scattare, a circa 13 chilometri dall’arrivo. A loro si è unito in un secondo momento Thibaut Pinot (FDJ). Circa un chilometro dopo si è mossa la Maglia Rossa: un super attacco per Simon Yates che ha ripreso i primi, aumentando ancora il ritmo. Quintana ha salutato la compagnia, mettendosi al servizio di Alejandro Valverde.

I tre al comando (Yates, Pinot e Kruijswijk) sono andati a giocarsi la tappa, accumulando quasi un minuto di vantaggio su tutti i rivali. All’ultimo chilometro l’olandese della LottoNL-Jumbo non ha tenuto il ritmo della coppia iberico-francese. Nel frattempo in netta difficoltà Alejandro Valverde, che non ha retto il passo di Miguel Angel Lopez ed Enric Mas, i giovani a caccia del podio.

Pinot allo sprint non ha lasciato scampo a Yates che però ha messo il suo timbro sulla classifica generale. Terzo Kruijswijk. A 50” il terzetto formato da Uran, Lopez e Mas, a 1’11” invece Valverde.

Foto: Valerio Origo