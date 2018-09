LIVE Vuelta a España 2018 in DIRETTA: ultimo tappone sui Pirenei! 6 GPM in 97 km, può succedere di tutto!

Buongiorno e benvenuti alla DIRETTA LIVE della ventesima tappa della Vuelta a España 2018. Partenza da Andorra Escaldes e arrivo in vetta al Coll de la Gallina: sono soli 97 chilometri, ma davvero intensissimi. Gli organizzatori si sono divertiti ad inserire salite a ripetizione: sei GPM da affrontare in brevissimo lasso di tempo. Non ci sarà davvero spazio per rifiatare. È l’ultima opportunità per provare a ribaltare la classifica generale. Tutti all’attacco della Maglia Rossa di Simon Yates. Il percorso è davvero ideale anche per provare a lanciare imboscate da lontano, la Mitchelton-SCOTT dovrà stare davvero attenta. Il britannico poi, se dovesse arrivare alla salita finale assieme ai rivali, non lascerebbe scampo e potrebbe chiudere con la ciliegina sulla torta. Attenzione alla Movistar che potrebbe lanciare da lontano Nairo Quintana e attendere per il testa a testa con Alejandro Valverde. Ci sarà spazio per Vincenzo Nibali? Lo Squalo potrebbe andare in fuga sin dai primi chilometri e testarsi in una tappa durissima in vista dei Mondiali.

OASport vi propone la DIRETTA LIVE della ventesima tappa della Vuelta a España 2018: cronaca in tempo reale ed aggiornamenti costanti per non perdervi nulla di questa corsa. Appuntamento alle 14.40. Buon divertimento!

La tappa di oggi – La classifica generale













CLICCA IL TASTO F5 DA DESKTOP O FAI REFRESH SUI TUOI DISPOSITIVI MOBILE PER AGGIORNARE LA PAGINA

Foto: Valerio Origo