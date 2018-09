LIVE Italia-Slovenia volley, Mondiali 2018 in DIRETTA: azzurri a caccia della quinta vittoria, battaglia totale coi Draghi

Buongiorno e benvenuti alla DIRETTA LIVE di Italia-Slovenia, match valido per i Mondiali 2018 di volley maschile. Al Mandela Forum di Firenze si conclude la prima fase della rassegna iridata, la nostra Nazionale è già certa del primo posto nel girone ma va a caccia di una vittoria fondamentale per il prosieguo della nostra avventura: un successo contro i balcanici ci permetterebbe di raggiungere la seconda fase con un bel bottino di punti, cruciale per poter sperare di vincere il raggruppamento di Milano (o essere tra le migliori seconde su suolo italiano) e dunque staccare il pass per la Final Six di Torino.

Ivan Zaytsev e compagni hanno incantato nelle passate uscite, ora il nostro sestetto punta al pokerissimo per scaldare ancora di più i cuori degli appassionati che si stanno stringendo attorno a questa Italia. I ragazzi del CT Chicco Blengini partiranno con i favori del pronostico, possiamo puntare anche sulla grande regia di Simone Giannelli e sull’estro di Osmany Juantorena ma di fronte ci troveremo un avversario ostico, ieri crollato al tie-break contro l’Argentina e oggi desideroso di riscattato trascinato da ottimi attaccanti come Cebulj, Urnaut e Gasparini.

OASport vi propone la DIRETTA LIVE di Italia-Slovenia, match valido per i Mondiali 2018 di volley maschile: cronaca in tempo reale, minuto dopo minuto, per non perdersi davvero nulla. Si inizia alle ore 21.15. Buon divertimento a tutti.

Foto: Valerio Origo