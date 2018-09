Volley, Mondiali 2018: il calendario delle partite dell’Italia nella seconda fase. Date, programma, orari e tv

L’Italia è pronta per affrontare la seconda fase dei Mondiali 2018 di volley maschile che giocheremo al Mediolanum Forum di Assago – Milano dal 21 al 23 settembre. La nostra Nazionale si presenta all’appuntamento dopo aver incantato nelle prime cinque partite disputate da il Foro Italico di Roma e al Mandela Forum di Firenze: un bottino fondamentale per gli azzurri che ora vogliono assolutamente vincere anche il girone nel capoluogo lombardo per accedere alla terza fase di Torino.

I ragazzi del CT Chicco Blengini sono stati inseriti nella Pool E insieme all’Olanda, alla Russia e alla Finlandia. Gli azzurri se la dovranno dunque vedere contro gli orange, rivelazione del torneo dopo aver sconfitto Brasile e Francia; contro i Campioni d’Europa che però hanno perso contro USA e Serbia; contro i modesti scandinavi che sono riusciti ad avere la meglio solo su Cuba e Porto Rico. L’Italia punta a vincere il girone per qualificarsi alla Final Six oppure bisognerà essere la migliore seconda dei due gironi che si giocheranno nel nostro Paese per riuscire comunque ad accedere alla terza fase.

Di seguito il calendario completo, tutte le date, il programma dettagliato e gli orari delle partite dell’Italia nella seconda fase dei Mondiali 2018 di volley maschile. Tutti gli incontri saranno trasmessi in diretta tv su Rai Due, in diretta streaming su Rai Play e in DIRETTA LIVE scritta su OASport.













VENERDI’ 21 SETTEMBRE:

21.15 Italia vs Finlandia

SABATO 22 SETTEMBRE:

21.15 Italia vs Russia

DOMENICA 23 SETTEMBRE:

21.15 Italia vs Olanda

MONDIALI 2018: COME VEDERE LE PARTITE DELL’ITALIA IN DIRETTA TV E STREAMING

Le partite dell’Italia saranno trasmesse in diretta tv su Rai Due e in diretta streaming su Rai Play.

DIRETTA LIVE scritta su OASport: cronaca in tempo reale, minuto dopo minuto, per non perdersi davvero nulla.