Volley, Mondiali 2018: Italia-Slovenia, il sestetto titolare degli azzurri e le probabili formazioni

Questa sera (ore 21.15) l’Italia scenderà in campo per l’ultima volta al Mandela Forum di Firenze: gli azzurri affronteranno la Slovenia nella quinta partita dei Mondiali 2018 di volley maschile. Si chiude qui la prima fase della rassegna iridata: la nostra Nazionale andrà a caccia della vittoria per confermare la propria imbattibilità e per portare il massimo di punti alla seconda fase della competizione, il che è fondamentale se si vogliono nutrire delle serie ambizioni di accedere alla Final Six di Torino, che la settimana prossima spalancherà le porte delle semifinali. Il CT Chicco Blengini schiererà naturalmente il sestetto titolare per questa super sfida ai balcanici, la formazione che abbiamo già ammirato nei precedenti match e che offre il maggior numero di garanzie.

Ivan Zaytsev nel ruolo di opposto pronto a bombardare con tutta la sua potenza inaudita, Simone Giannelli in cabina di regia per deliziare con la sua classe divina e per chiamare in causa tutti i suoi attaccanti a partire dallo Zar per arrivare a Osmany Juantorena che si è scatenato nelle ultime uscite e a Filippo Lanza che deve ancora trovare lo smalto dei giorni migliori. Al centro Daniele Mazzone e Simone Anzani, questa volta, dovranno cercare di mettere un po’ di muri, ma attenzione alla velenosa battuta del Mazzo che abbiamo ammirato nel corso dell’ultima settimana. Massimo Colaci il libero chiamato ai suoi proverbiali recuperi.

Dall’altra parte della rete troveremo una formazione arcigna guidata da Boban Kovac e infarcita di giocatori che militano o hanno militato nel nostro campionato. Spiccano l’opposto Mitija Gasparini (ex Verona), gli schiacciatori Klemen Cebulj (Milano) e Tine Urnaut (Modena), il centrale Jan Kozamernik (Milano) senza dimenticarsi dell’altro martello Alen Sket che potrebbe essere una valida opzione. Di seguito il sestetto titolare degli azzurri e le probabili formazioni titolari di Italia-Slovenia, match valido per i Mondiali 2018 di volley maschile.

ITALIA: Giannelli – Zaytsev, Juantorena – Lanza, Anzani – Mazzone, Colaci

SLOVENIA: Ropret – Gasparini, Urnaut – Cebulj/Sket, Kozamernik – Pajenk, Kovacic













Foto: Valerio Origo