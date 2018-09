Italia-Serbia, Mondiali volley 2018: quando si gioca e su che canale vederla in tv? Orario e programma

Sarà Italia-Serbia (26 settembre) ad inaugurare la Final Six dei Mondiali 2018 di volley della Nazionale italiana allenata da Chicco Blengini. Gli azzurri, qualificatesi alla terza fase da primi del proprio raggruppamento, sono stati inseriti nella pool J insieme ai serbi e ai campioni del mondo della Polonia. Evitate compagini di un certo livello come Brasile, Stati Uniti e Russia che si ritroveranno nell’altro gironcino. Giusto ricordare che saranno le prime due ad ottenere il pass per le semifinali e continuare la propria strada verso la finale.

Le opportunità della selezione di Blengini non mancano ma è giusto non sottovalutare nessuno ed esprimere un livello di pallavolo adeguato al raggiungimento di un traguardo così importante e prestigioso. Di seguito il programma dell’incontro Italia-Serbia che godrà della copertura televisiva di Rai Due, della diretta streaming su Rai Play e in DIRETTA LIVE scritta su OASport.

MERCOLEDÌ 26 SETTEMBRE:

21.15 Italia vs Serbia (Pool J, a Torino)

Foto: Valerio Origo