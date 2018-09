Volley, Mondiali 2018: il regolamento della terza fase, come ci si qualifica in semifinale?

La terza fase dei Mondiali 2018 di volley maschile si disputerà al Pala Alpitour di Torino dal 26 al 28 settembre, tre giorni di grande pallavolo nel capoluogo piemontese con due partite al giorno (ore 17.00 e ore 20.30, che diventano 21.15 con l’Italia in campo) che ci sveleranno i nomi delle quattro squadre che sabato 29 settembre giocheranno le semifinali.

Le migliori sei Nazionali del Pianeta sono rimaste in corsa, pronte a darsi battaglia per la conquista del titolo iridato: le sei compagini sono state divise in due gironi da tre squadre ciascuna, le prime due classificate accederanno alle semifinali. Ma qual è il regolamento della terza fase dei Mondiali 2018 di volley maschile? Quali squadre si qualificano alle semifinali?

GIRONI TERZA FASE:

POOL I: Brasile, USA, Russia

POOL J: Italia, Polonia, Serbia

MONDIALI VOLLEY 2018: COME FUNZIONA LA TERZA FASE? IL REGOLAMENTO COMPLETO

Le sei squadre rimaste in corsa sono state divise in due gironi da tre formazioni ciascuno. Ogni Nazionale affronta le altre due inserite nel proprio gruppo, una e una sola volta. Dunque ogni formazione disputerà complessivamente due partite.

Si riparte da zero in classifica, i risultati ottenuti in precedenza non vengono presi in considerazione. Per stilare la classifica generale vengono presi in considerazione, nell’ordine: numero di vittorie, punti (3 per vittorie 3-0 e 3-1, 2 per successi al tie-break, 1 per sconfitte 2-3), quoziente set, quoziente punti, scontro diretto.

MONDIALI VOLLEY 2018: CHI SI QUALIFICA ALLE SEMIFINALI?

Le prime due classificate dei due gironi di terza fase si qualificheranno alle semifinali che saranno incrociate. Dunque la vincitrice della Pool I affronterà la seconda classifica della Pool J e viceversa. Le semifinali si disputeranno in partita secca nella giornata di sabato 29 settembre.













