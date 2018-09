F1, GP Italia Monza 2018: qualifiche. Orario d’inizio e come vederle in tv

Le qualifiche del GP d’Italia 2018, quattordicesima prova del Mondiale di Formula Uno, andranno in scena quest’oggi sul celebre tracciato di Monza e siamo pronti a goderci un nuovo episodio della saga “Ferrari vs Mercedes”.

Il Cavallino Rampante è parso in splendida forma nel corso delle prove libere del venerdì, concludendo davanti a tutti grazie a Sebastian Vettel (primo) e a Kimi Raikkonen (secondo). Un day-1 di prove assai movimentato per il tedesco che, oltre ad essere velocissimo, ha fatto i conti con un piccolo problemino al cambio (materiale non contingentato) sulla sua SF71H nelle PL1 e con un’uscita di strada alla parabolica che per fortuna non ha avuto danni sostanziali sulla monoposto. Un primo giorno con il brivido ma vi è stata la conferma che la macchina di Maranello saprà essere protagonista.

Le Frecce d’Argento comunque ci sono e rispondono presente. Lewis Hamilton (terzo nella graduatoria dei tempi) ha messo in mostra un ottimo passo sia in configurazione time-attack che sulla lunga durata pertanto per il successo finale ci sarà anche lui. Leggermente più distanziato il teammate Valtteri Bottas, comunque non da sottovalutare. Sembrerebbero fuori dalla partita le due Red Bull che pagano il deficit in potenza del proprio propulsore Renault nei confronti delle due grandi rivali. Per questo la sfida per la pole ha i contorni del solito duello. Attenzione però alle variazioni climatiche visto che l’incertezza regna sovrana su cosa possa accadere: il rischio pioggia è al 50%.

Di seguito, quindi, proponiamo il calendario completo del sabato di Monza, il programma dettagliato e tutti gli orari delle sessioni. La giornata, come sempre, sarà trasmessa in diretta tv su Sky (tramite SkySport F1 canale 207 e SkySport1 canale 201) e, ovviamente, anche in diretta streaming su Sky Go. Per l’occasione le qualifiche saranno visibili anche IN CHIARO SULLA RAI e su TV8 (canale 121 di Sky e 8 del digitale terrestre).

Come ogni appuntamento del Mondiale, è prevista la DIRETTA LIVE scritta su OASport del sabato del GP d’Italia: cronaca in tempo reale, minuto dopo minuto, per non perdersi davvero nulla dello spettacolo di Monza.

PROGRAMMA GP ITALIA 2018

Sabato 1° settembre

ore 12.00-13.00 Prove libere 3 – Diretta SkySport1, SkySportF1 e RaiSport+ HD

ore 14.55 Qualifiche – Diretta SkySport1, SkySportF1, TV8 e RAI2 HD

Repliche:

ore 00.00 su SkySport1

ore 18.30, 20.30, 22.15, 00.00 e 02.15 su SkySportF1













