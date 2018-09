LIVE F1, GP Italia Monza 2018 in DIRETTA: qualifiche. Vettel e Hamilton, sfida sui millesimi per la pole-position

Buongiorno e benvenuti alla DIRETTA LIVE delle qualifiche del GP d’Italia 2018, tappa del Mondiale F1. A Monza si definisce la griglia di partenza per la gara di domani e si assegna la pole position: sullo storico tracciato brianzolo piove da stanotte e dunque potrebbe andare in scena un turno bagnato che sulla carta potrebbe favorire Lewis Hamilton. Si preannuncia una nuova battaglia tra Ferrari e Mercedes, Sebastian Vettel vuole scattare al palo dopo la bella vittoria ottenuta a Spa e cerca un nuovo colpo per continuare a inseguire il titolo iridato ma il britannico vuole sfruttare al meglio queste condizioni per piazzare un colpo importante nella corsa verso la corsa.

Attenzione anche ai compagni di squadra Valtteri Bottas e Kimi Raikkonen, oltre alle Red Bull e ad altri potenziali outsider che potrebbero emergere in determinate condizioni. Il popolo del Cavallino Rampante è accorsa in massa per sostenere i propri piloti, c’è bisogno del ruggito di Seb per conquistare l’ambitissima pole position sul circuito più veloce del calendario e per sognare in grande.

OA Sport vi propone la DIRETTA LIVE delle qualifiche del GP d’Italia 2018, tappa del Mondiale F1: cronaca in tempo reale, minuto dopo minuto, per non perdersi davvero nulla. Si inizia alle ore 15.00. Buon divertimento a tutti.













CLICCA IL TASTO F5 DA DESKTOP O FAI REFRESH SUI TUOI DISPOSITIVI MOBILE PER AGGIORNARE LA PAGINA

Clicca qui per mettere “Mi piace” alla nostra pagina Facebook

Clicca qui per iscriverti al nostro gruppo

Clicca qui per seguirci su Twitter

FOTOCATTAGNI