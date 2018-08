F1, GP Italia 2018: la pista si asciuga e Sergio Perez comanda la FP1 davanti a Raikkonen. Problemi per Vettel

La pioggia (copiosa) caduta nella notte e nelle prime ore della mattinata su Monza ha condizionato la prima sessione di prove libere del Gran Premio d’Italia 2018 di Formula Uno. La pista, specialmente in avvio, si presentava ai limiti della praticabilità, andando via via a migliorare, dato che le precipitazioni si sono interrotte prima del semaforo verde. Con il passare dei minuti i piloti sono passati dalla gomme Full Wet alle Intermedie, con gli ultimi istanti del turno che vedevano anche i primi tratti leggermente asciutti. Per gli pneumatici da asciutto, tuttavia, dovremo attendere il pomeriggio, o le prossime giornate, che si annunciano all’insegna del bel tempo.

Ad ogni modo la FP1 ha visto il messicano Sergio Perez (RP Force India) chiudere davanti a tutti con il tempo di 1:34.000 ottenuto proprio in extremis, superando per 550 millesimi Kimi Raikkonen (Ferrari) secondo in 1:34.550. Alle sue spalle il francese Esteban Ocon (RP Force India) a 593 millesimi, quindi il neozelandese Brendon Hartley (Toro Rosso) a 1.024.

Quinta posizione per Daniel Ricciardo (Red Bull) che, dopo un avvio di sessione complicato per diversi problemi alla sua RB14 si è fermato a 1.207, sesta per il francese Pierre Gasly (Toro Rosso) a 1.438, settima per Max Verstappen (Red Bull) a 1.665, davanti alla due Renault dello spagnolo Carlos Sainz a 1.995 e del tedesco Nico Hulkenberg a 2.107, mentre in decima ed undicesima piazza troviamo le due Mercedes, con Valtteri Bottas davanti a Lewis Hamilton rispettivamente a 2.238 e 2.546. Le due Frecce d’argento non hanno forzato in questo primo turno, girando per poche tornate.

Sessione problematica anche per Sebastian Vettel (Ferrari) che ha chiuso la sua FP1 in largo anticipo in 17esima posizione a 3.867. Sulla sua SF71H, infatti, sono stati rilevati problemi alla scatola del cambio e il tedesco ha preferito scendere dalla vettura in vista del pomeriggio. Nessuna preoccupazione per il suo prosieguo del fine settimana, dato che una rottura al venerdì non comporta nessuna penalità e, secondariamente, in questa giornata la Ferrari utilizza componenti non nuove, risparmiandole per qualifiche e gara.

A questo punto si tornerà in pista alle ore 15.00 per i secondi 90 minuti di prove libere odierne. Il meteo dovrebbe dare una tregua e, quindi, potremmo vedere i piloti impegnati nelle prime vere e proprie simulazioni di qualifiche e passo gara, come ogni altro venerdì.

CLASSIFICA TEMPI FP1 GP ITALIA 2018

Pos. N. Pilota Team Tempo 1 11 S. Perez (I) Force India 1’34″000 2 07 K. Raikkonen (I) Ferrari 1’34″550 3 31 E. Ocon (I) Force India 1’34″593 4 28 B. Hartley (I) Toro Rosso 1’35″024 5 03 D. Ricciardo (I) Red Bull 1’35″207 6 10 P. Gasly (I) Toro Rosso 1’35″438 7 33 M. Verstappen (I) Red Bull 1’35″665 8 55 C. Sainz (I) Renault 1’35″995 9 27 N. Hulkenberg (I) Renault 1’36″107 10 77 V. Bottas (I) Mercedes 1’36″238 11 44 L. Hamilton (I) Mercedes 1’36″546 12 16 C. Leclerc (I) Sauber 1’36″648 13 20 K. Magnussen (I) Haas 1’37″066 14 14 F. Alonso (I) McLaren 1’37″426 15 08 R. Grosjean (I) Haas 1’37″683 16 9 M. Ericsson (I) Sauber 1’37″790 17 05 S. Vettel (LL) Ferrari 1’37″867 18 35 S. Sirotkin (I) Williams 1’37″929

