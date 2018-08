F1, GP Italia 2018: pioggia a Monza, prove libere bagnate. Le previsioni meteo per qualifiche e gara

La pioggia, il nemico più insidioso per la Ferrari nel Mondiale di F1 2018, fa capolino anche a Monza per il GP d’Italia in programma questo fine settimana.

Un temporale consistente ha investito la cittadina brianzola e le previsioni meteo prevedono pioggia per tutta la giornata di venerdì 31 agosto (fonte Aeronautica Militare). Saranno, dunque, delle prove libere bagnate. Per la Ferrari potrebbe rivelarsi un vantaggio: finalmente avrà la possibilità di poter lavorare ed effettuare dei test proprio nelle condizioni che meno predilige.

Le previsioni meteo sono molto variabili per la giornata di sabato 1° settembre, quando si svolgeranno le qualifiche. Secondo l’Aeronautica Militare, le percentuali di pioggia al pomeriggio sono appena del 10%, così come 3Bmeteo.com indica acqua al mattino, ma non dalle 14.00. Al contrario, ilmeteo.it prevede pioggia per tutto il giorno…Chi avrà ragione? Se la Ferrari potrà in qualche modo ‘tollerare’ la pioggia per le prove libere, in qualifica la Mercedes si troverebbe in netto vantaggio, come già accaduto anche in Ungheria e Belgio.

Non ci sono dubbi, invece, per la gara di domenica: non pioverà, pur con cielo parzialmente nuvoloso. Le temperature si aggireranno sui 25 gradi, in linea con le medie stagionali.