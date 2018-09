LIVE F1, GP Italia Monza 2018 in DIRETTA: prove libere 3. Rifinitura per le qualifiche, Ferrari e Mercedes affilano le armi

Buongiorno e bentrovati alla DIRETTA LIVE delle prove libere 3 del GP d’Italia 2018, a Monza, quattordicesimo round del Mondiale di Formula Uno. Ultima sessione prima delle qualifiche e le due grandi rivali Ferrari e Mercedes affileranno le armi per prepararsi al meglio in vista del time-attack.

Il Cavallino Rampante è parso in splendida forma nel corso delle prove libere del venerdì, concludendo davanti a tutti grazie a Sebastian Vettel (primo) e a Kimi Raikkonen (secondo). Un day-1 di prove assai movimentato per il tedesco che, oltre ad essere velocissimo, ha fatto i conti con un piccolo problemino al cambio (materiale non contingentato) sulla sua SF71H nelle PL1 e con un’uscita di strada alla parabolica che per fortuna non ha avuto danni sostanziali sulla monoposto. Un primo giorno con il brivido ma vi è stata la conferma che la macchina di Maranello saprà essere protagonista.

Le Frecce d’Argento comunque ci sono e rispondono presente. Lewis Hamilton (terzo nella graduatoria dei tempi) ha messo in mostra un ottimo passo sia in configurazione time-attack che sulla lunga durata pertanto per il successo finale ci sarà anche lui. Leggermente più distanziato il teammate Valtteri Bottas, comunque non da sottovalutare.

Attenzione però al meteo. Le previsioni parlano di rischio pioggia al 50% e questo potrebbe mutare il quadro della situazione o, per meglio dire, complicarla alla Rossa. Nei precedenti appuntamenti con pista bagnata è sempre stato Lewis Hamilton a dettare il passo. Qualora Giove Pluvio facesse visita, il britannico potrebbe essere il favorito, portando a cinque le pole consecutive sul circuito brianzolo. Staremo a vedere.

OASport vi offre la DIRETTA LIVE delle prove libere 3 del GP d’Italia 2018, a Monza, quattordicesimo round del Mondiale di Formula Uno: cronaca in tempo reale ed aggiornamenti costanti. Si comincia alle ore 12.00, mentre le qualifiche sono previste alle 15.00. Buon divertimento!

PROVE LIBERE 1 – PROVE LIBERE 2 – IL PROGRAMMA













CLICCA IL TASTO F5 DA DESKTOP O FAI REFRESH SUI TUOI DISPOSITIVI MOBILE PER AGGIORNARE LA PAGINA

FOTOCATTAGNI