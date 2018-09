F1, GP Italia 2018: incubo Ferrari, piove a Monza. Hamilton favorito per la pole. Le previsioni meteo

CLICCA QUI PER LA DIRETTA LIVE DELLE PROVE LIBERE 3 DEL GP DI MONZA DALLE 12.00

Il meteo continua a tormentare la Ferrari nel Mondiale 2018 di F1. Anche oggi (sabato 1° settembre) è molto probabile che le qualifiche del GP d’Italia a Monza si disputeranno su pista bagnata.

In questo momento sta piovendo piuttosto intensamente nella cittadina brianzola. La temperatura è bassa, 18 gradi: insomma, è arrivato l’autunno, in anticipo rispetto alle attese…

Le condizioni non dovrebbero migliorare almeno fino a mezzogiorno. Per il pomeriggio sia l’Aeronautica Militare sia 3bmeteo indicano un possibile miglioramento. La percentuale di pioggia per le qualifiche, che scatteranno alle 15.10, è del 40%.

In queste condizioni il grande favorito per la pole-position diventa Lewis Hamilton, ancora una volta baciato dalla Dea Bendata. Abbiamo visto in questa stagione come la pioggia sia stata l’acerrimo nemico della Ferrari. Prima il GP di Germania, quando Sebastian Vettel andò a schiantarsi mentre si trovava saldamente in testa, poi le qualifiche del GP d’Ungheria, che compromisero anche il successo del Cavallino in gara, ed infine il sabato del GP del Belgio a Spa. Quando piove, a dominare è sempre Lewis Hamilton. Il britannico riesce sempre a fare la differenza sugli avversari in queste condizioni, mentre la Mercedes, grazie all’asfalto bagnato, colma il gap che la separa dalla Ferrari.

Insomma, si prospetta un nuovo sabato in salita per la Scuderia di Maranello. Non resta che restare a testa insù, nella speranza che la pioggia possa cessare. Sarà molto complicato, tuttavia, che le qualifiche possano disputarsi su pista completamente asciutta.

AGGIORNAMENTO 10.45

Ora ha smesso di piovere e dalle nuvole si affaccia un pallido sole. Il meteo resta decisamente variabile.













