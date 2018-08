Tuffi, Europei 2018: Elena Bertocchi di bronzo dal metro. Maria Polyakova conquista l’oro

E’ di bronzo Elena Bertocchi nella finale del trampolino da un metro femminile degli Europei 2018 di tuffi. La lombarda, oro continentale a Kiev (Ucraina) dodici mesi fa, deve accontentarsi del terzo gradino del podio al termine di una gara buona a cui però è mancato quel qualcosa in più per fare la differenza in ogni tuffo. L’oro va alla russa Maria Polyakova (285.55) a precedere la connazionale Nadezhda Bazhina (276.00) e la nostra Elena (271.25). Quarta la tedesca Tina Punzel, che aveva ben impressionato nel corso delle eliminatorie, autrice di un errore clamoroso nel doppio salto mortale e mezzo rovesciato raggruppato (30.00), nella quarta serie di questo atto conclusivo.

L’avvio della gara è favorevole alla teutonica che, con l’uno e mezzo ritornato carpiato (58.80) e con l’uno e mezzo rovesciato con un avvitamento e mezzo (57.20), è in vetta a precedere la Bazhina e la Bertocchi. Nella quarta rotazione però il cambio di passo della Polyakova, grazie al doppio e mezzo avanti carpiato spettacolare valso 61.10 punti, consentendole di portarsi in vetta davanti all’altra russa e all’azzurra che, invece, con l’uno e mezzo rovesciato carpiato ottiene 50.40 (media del 7), quando sarebbe stato necessario un tuffo da 8 per impensierire le rivali. E così sulle ali dell’entusiasmo l’atleta dell’Est si esibisce in uno splendido uno e mezzo avanti con due avvitamenti (61.10) che mette in cassaforte la propria vittoria mentre per la tuffatrice nostrana la chiosa è con l’uno e mezzo rovesciato con un avvitamento e mezzo da 54.60 punti.

Foto: Deepbluemedia