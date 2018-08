Tuffi, Europei 2018: Kuznetsov/Zakharov trionfano dai tre metri sincro nell’ultima rotazione. Chiarabini/Tocci sono quinti

Nella prima finale di quest’oggi alla Royal Commonwealth Pool di Edimburgo del programma degli Europei 2018 dei tuffi, il sincro dai tre metri riserva tante emozioni al pubblico presente. E’ la Russia a trionfare con Evgeny Kuznetsov ed Ilya Zakharov (431.16), battendo in un confronto all’ultimo tuffo i campioni olimpici della specialità Jack Laugher/Christopher Mears (430.62). 54 centesimi di punto separano i padroni di casa dai russi in una sfida vissuta sul filo della tensione.

Kuznetsov/Zakharov, dopo aver rasentato la perfezione nei tuffi obbligatori, incappano in un errore nella terza rotazione: il triplo e mezzo indietro ottene solo 65.88 punti, soprattutto per la brutta esecuzione individuale dell’argento dai tre metri qui a Glasgow. I britannici sembrano avere in mano la vittoria, sapendo di poter chiudere con il quadruplo e mezzo avanti, il tuffo che aveva garantito il successo a Rio. Dopo aver effettuato alla grande il doppio e mezzo avanti con tre avvitamenti (84.24), Laugher/Mears si preparano per l’ultima rotazione, costretti agli 80 punti per via d un quadruplo e mezzo avanti dei russi fantascientifico (94.62). Stavolta il gareggiare in casa non aiuta i britannici e con 78.66 sono costretti alla resa.

In terza piazza concludono tedeschi Patrick Hausding/Lars Ruediger (394.77) mentre i nostri Giovanni Tocci/Andrea Chiarabini non vanno oltre il quinto posto (371.07). Qualche errore di troppo negli obbligatori e soprattutto il triplo e mezzo ritornato raggruppato non porta i punti sperati (62.22), risultando fatale nella ricorsa al podio. A poco serve un pur buono triplo e mezzo avanti (72.54) in chiusura per centrare l’obiettivo medaglia.













