Triathlon, World Series Montreal 2018: vince Mario Mola su Kristian Blummenfelt, 14° Alessandro Fabian

Lo spagnolo Mario Mola ha vinto la tappa di Montreal, in Canada, delle World Series di triathlon 2018. Il campione iberico, classe 1990, ha chiuso la sua prova con il tempo complessivo di 1:47:46, precedendo di 16 secondi il norvegese Kristian Blummenfelt, mentre al terzo posto si è piazzato l’australiano Jacob Birthwhistle a 42″.

Quarta posizione per il sudafricano Richard Murray a 50″ da Mola, quinta per il danese Andreas Schilling a 1:11, sesta per il sudafricano Henri Schoeman a 1:24, settima per il portoghese Joao Pereira a 1:39. Completano la top ten il padrone di casa Tyler Mislawchuk ottavo a 1:40 dalla vetta, quindi l’ungherese Bence Bicsak nono a 1:42, mentre ha concluso in decima posizione lo spagnolo Antonio Serrat Seoane a 1:45.

Nella tappa di Montreal era al via un solo italiano, il trentenne Alessandro Fabian, che si è fermato in 14ma posizione a 2:02 da Mola. Il nostro portacolori ha concluso un’ottima prova a nuoto con il tempo di 17:24, ha saputo tenere duro nella parte in bici chiudendo in 59:11, non distante rispetto ai migliori, mentre ha ceduto nella parte di corsa, accusando due minuti nei confronti di Mario Mola, che ha chiuso in 29:48 contro il 31:47 dell’azzurro. A questo punto le World Series 2018 non attendono altro che le finali in Gold Coast (Australia), che si terranno tra il 12 ed il 16 settembre.

Foto: Facebook Mario Mola