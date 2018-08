LIVE Nuoto, Europei 2018 in DIRETTA: 6 agosto. L’Italia ci crede nella mista mista. Torna Simona Quadarella

CLICCA QUI PER LA DIRETTA LIVE GENERALE DEGLI EUROPEAN CHAMPIONSHIPS 2018 DI OGGI (LUNEDI’ 6 AGOSTO)

Buongiorno e bentrovati alla DIRETTA LIVE della quarta giornata di gare degli Europei 2018 di nuoto a Glasgow. Un’altra giornata interessante si prospetta per i colori azzurri. Simone Sabbioni e Luca Pizzini saranno gli osservati speciali negli atti conclusivi dei 100 dorso uomini e dei 200 rana maschili. Il romagnolo, dopo aver sofferto molto di alcuni problemi fisici, a Copenhagen si è ritrovato nella rassegna continentale in vasca corta. In semifinale il tempo realizzato, vicino al primato italiano da lui stesso detenuto, è un segnale importante. Obiettivo podio non facile anche per Pizzini. L’allievo di Matteo Giunta ha sbriciolato il suo personale in semifinale, sfiorando il record nazionale di Loris Facci (distante 2 centesimi). Quest’oggi la possibilità di migliorarlo, magari ottenendo una medaglia.

Inoltre, la carta 4×100 mista mista è quella della imprevedibilità. L’Italia cercherà di allestire una formazione competitiva tale per cui si possa andare a podio e rimpinguare il bottino di medaglie. Ne vedremo delle belle. OASport vi propone la DIRETTA LIVE della quarta giornata di gare degli Europei 2018 di nuoto a Glasgow: cronaca in tempo reale ed aggiornamenti costanti. Si comincia alle 10.30. Buon divertimento!

IL PROGRAMMA – GLI AZZURRI IN GARA – IL BORSINO ED I FAVORITI DI GIORNATA – MEDAGLIERE













CLICCA IL TASTO F5 DA DESKTOP O FAI REFRESH SUI TUOI DISPOSITIVI MOBILE PER AGGIORNARE LA PAGINA

Foto: OASport