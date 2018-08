Nuoto, Europei 2018: tutti gli azzurri in gara lunedì 6 agosto. Orari e programma delle gare

Si torna in piscina per la quarta giornata di gare agli Europei di nuoto 2018 a Glasgow (Gran Bretagna). L’Italia sarà come al solito ben rappresentata nelle gare in piscina. Nella vasca britannica ritroveremo la nostra Simona Quadarella protagonista nella finale degli 800 stile libero, cimentarsi nei 1500 sl e cercare il bis. Da osservare con attenzione anche quello che farà Margherita Panziera nei 100 dorso mentre al pomeriggio Simone Sabbioni darà la caccia alle medaglie nella medesima distanza. Propositi ambiziosi anche per Luca Pizzini nei 200 rana, pronto ad inserirsi nella lotta tra i russi e i padroni di casa. Sarà interessante vedere chi sarà selezionato per la staffetta mista mista che potrebbe garantire altre medaglie.

Tutti gli azzurri in gara lunedì 6 agosto. Orari e programma delle gare

Di seguito il programma completo degli Europei 2018 di nuoto della quarta giornata di gare coperta dai canali di RaiSport ed Eurosport mentre OASport sarà come sempre presente con le proprie DIRETTE LIVE testuali che vi terranno compagnia nel corso delle batterie e delle finali in programma, con interventi anche dalla piscina britannica.

6 AGOSTO

SESSIONE MATTUTINA DALLE 10:30

200 stile maschili batterie – Matteo Ciampi, Stefano Di Cola, Filippo Megli, Mattia Zuin

200 rana femminili batterie – Francesca Fangio, Anna Pirovano

50 farfalla maschile batterie – Matteo Rivolta, Piero Codia, Andrea Vergani

100 dorso femminili batterie – Margherita Panziera, Silvia Scalia, Carlotta Zofkova

4×100 mista mista batterie – Da definire

1500 stile femminili batterie – Simona Quadarella

SESSIONE POMERIDIANA DALLE 18:00

200 farfalla femminili FINALE – Alessia Polieri, Ilaria Cusinato

100 dorso maschili FINALE – Simone Sabbioni, Thomas Ceccon

100 dorso femminili semifinali

200 stile maschili semifinali

200 rana femminili semfinali

50 farfalla maschili semifinali

200 stile femminili FINALE

200 rana maschili FINALE – Luca Pizzini

200 misti maschili FINALE

4×100 mista mista FINALE













