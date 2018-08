LIVE Nuoto, Europei 2018 in DIRETTA: Simona Quadarella per il bis d’oro. Panziera da podio, torna Paltrinieri negli 800

CLICCA QUI PER LA DIRETTA LIVE GENERALE DEGLI EUROPEAN CHAMPIONSHIPS DI OGGI (7 AGOSTO)

Buongiorno, bentrovati alla DIRETTA LIVE della quinta giornata di gare del nuoto agli Europei 2018 a Glasgow (Gran Bretagna). L’Italia vorrà essere ancora una volta protagonista e nelle finali in programma oggi c’è grande attesa per Simona Quadarella che, dopo aver trionfato negli 800 stile libero, punta al bis nei 1500 stile libero, avendo messo in mostra un’ottima condizione.

Fari puntati per il ritorno in vasca di Gregorio Paltrinieri, reduce dal bronzo iridato dei 1500 sl, non essendo al top della forma per via di un virus che lo ha debilitato. Nelle 16 vasche cercherà di rifarsi anche se si ritroverà gli stessi avversari dell’atto conclusivo di due giorni fa e non sarà certo una cosa facile per lui. Tra gli atleti di spicco anche Federica Pellegrini, impegnata nelle batterie dei 100 stile libero femminile. Da non dimenticare anche Ilaria Cusinato nelle batterie dei 200 misti, Fabio Scozzoli in quelle dei 50 rana e nelle finali odierne Margherita Panziera, Carlotta Zofkova nei 100 dorso femminili e Filippo Megli e Andrea Vergani nei 200 stile libero e nei 50 farfalla.

OASport vi propone la DIRETTA LIVE della quinta giornata di gare del nuoto agli Europei 2018 a Glasgow: cronaca in tempo reale ed aggiornamenti costanti. Si comincia alle ore 10.00. Buon divertimento!

10.00: La prima batteria dei 100 stile va alla Poghosyan in 59″48

9.58: La prima gara in programma è il 100 stile libero donne con Federica Pellegrini. A bordo vasca le protagoniste della prima di sei batterie

9.56: Entrano in vasca i giufdici

9.50: Torna in vasca anche Ilaria Cusinato, la prima medagliata di Glasgow 2018, che fa scattare il suo percorso nei 200 misti, dove al Settecolli ha ottenuto il record italiano strappandolo ad Alessia Filippi

9.45: E’ il giorno delle star in casa Italia: scendono in vasca Federica Pellegrini nelle batterie e si spera semifinali dei 100 stile, Gregorio Paltrinieri nelle batterie degli 800 e Simona Quadarella nella finale dei 1500 dove è super favorita

9.44: Buongiorno agli appassionati di nuoto. Tutto è pronto a Glasgow, dove scende una fine pioggerellina, per la quintas giornata di gare agli Europei 2018

Credit Foto: Laura Vergani