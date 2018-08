European Championships 2018: le speranze di medaglia dell’Italia. Il borsino e le percentuali di sabato 4 agosto

Nuova giornata intensa per l’Italia agli European Championships 2018. Diverse le chance di podio, soprattutto dal nuoto e dal canottaggio. Andiamo a scoprire le speranze di medaglia.

NUOTO

Ore 17.00: Finali

La grande giornata di Simona Quadarella. L’azzurra partirà favorita nell’atto conclusivo degli 800 sl. In batteria, pur senza forzare, è apparsa una spanna sopra tutte le avversarie. La romana, peraltro, è molto migliorata anche nel cambio di ritmo, qualora dovesse materializzarsi un arrivo allo sprint. Doppia carta da medaglia per l’Italia nei 100 farfalla femminili. Se la svedese Sarah Sjoestroem sembra avere l’oro già in cassaforte, sia Elena Di Liddo sia Ilaria Bianchi fanno parte del gruppo di atlete in lizza per i restanti due gradini del podio. Impresa difficilissima per Fabio Scozzoli nei 100 rana, dove per la top3 potrebbe anche servire scendere sotto i 59″, crono probabilmente fuori portata per il romagnolo. Punto di domanda sulla neonata gara della 4×200 sl mista, dove l’Italia potrebbe decidere di giocarsi il jolly Federica Pellegrini.

Percentuali di medaglia

Simona Quadarella (800 sl): 100%

Elena Di Liddo (100 farfalla): 50%

Ilaria Bianchi (100 farfalla): 50%

Fabio Scozzoli (100 rana): 10%

Italia (4×200 sl mista): 30%

NUOTO SINCRONIZZATO

Ore 14.30: Finale a squadre, programma libero

Podio difficile per le azzurre, che dovranno provare a colmare il mezzo punto di distacco accusato dalla Spagna nelle qualifiche. Primi due posti già assegnati a Russia ed Ucraina.

Percentuali di medaglia

Italia: 25%

CICLISMO SU PISTA

Dalle 15.55: Finali

Due anni dopo l’indimenticabile oro a Rio 2016, Elia Viviani torna a cimentarsi nell’omnium. Una disciplina molto cambiata, dove la corsa a punti conclusiva ha assunto un’importanza primaria e spesso decisiva. Il veronese non ha svolto una preparazione specifica per questo evento e, inoltre, ha sulle gambe le fatiche dei giorni scorsi tra inseguimento a squadre e scratch. Guai tuttavia a sottovalutarlo. Possibilità di podio anche per Maria Giulia Confalonieri nella corsa a punti femminile e per Silvia Valsecchi nell’inseguimento femminile individuale.

Percentuali di medaglia

Elia Viviani (omnium): 40%

Maria Giulia Confalonieri (corsa a punti): 30%

Silvia Valsecchi (inseguimento individuale): 20%

CANOTTAGGIO

Dalle 12.00: Finali

Italia a caccia di una scorpacciata di medaglie. L’equipaggio più atteso sarà il 4 di coppia senior composto da Filippo Mondelli, Andrea Panizza, Luca Rambaldi e Giacomo Gentili: si prospetta una sfida equilibratissima con Olanda, Polonia e Gran Bretagna, che forse si risolverà per una manciata di decimi. Punta alla vittoria il 4 di coppia pl, specialità non olimpica (ma importante qui a Glasgow in ottica medagliere). Possono giocarsi il podio Alessandra Patelli e Sara Bertolasi nel due senza senior, così come il 4 senza di Vincenzo Abbagnale, Giovanni Abagnale, Marco Di Costanzo e Matteo Castaldo. Più duro il compito del due senza senior di Matteo Lodo e Domenico Montrone e delle giovani Valentina Iseppi ed Alessandra Montesano nel doppio senior.

Percentuali di medaglia

4 di coppia senior: 80%

4 di coppia pl: 100%

2 senza femminile senior: 40%

4 senza senior: 40%

2 senza senior: 25%

Doppio senior femminile: 10%

Foto: pagina Fb Federcanottaggio