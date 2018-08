LIVE Ciclismo su pista, Europei 2018 in DIRETTA: Letizia Paternoster, debutto in società tra le grandi dell’omnium

Buongiorno e benvenuti alla DIRETTA LIVE della quinta giornata degli Europei di ciclismo su pista di Glasgow (Gran Bretagna). Altri quattro titoli in palio oggi al Sir Chris Hoy Velodrome. Per l’Italia i riflettori saranno puntati su Letizia Paternoster, che andrà a caccia delle medaglie nell’omnium. La giovane azzurra, dopo le tante vittorie in ambito giovanile, è pronta a trovare il grande acuto anche tra i senior. Ci proveranno poi anche Michele Scartezzini e Francesco Lamon nella madison, mentre Miriam Vece cercherà di stupire nei 500m a cronometro.

OASport vi propone la DIRETTA LIVE della quinta giornata degli Europei di ciclismo su pista: cronaca in tempo reale ed aggiornamenti costanti per non perdervi nulla di questo evento. Appuntamento alle 14.30. Buon divertimento!













