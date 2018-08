European Championships 2018: le speranze di medaglia dell’Italia. Il borsino e le percentuali di lunedì 6 agosto

Di seguito le speranze di medaglia dell’Italia nella giornata di oggi (lunedì 6 agosto) agli European Championships 2018.

NUOTO SINCRONIZZATO

Ore 9.45: Finale solo tecnico

Ore 14.15: Finale team tecnico

Linda Cerruti, per quanto visto nelle eliminatorie, ha tutto per aggiudicarsi la medaglia di bronzo. Le prime due posizioni sembrano già assegnate a Russia ed Ucraina. Le azzurre si giocheranno poi il terzo posto con la Spagna nel team tecnico.

Percentuali di medaglia

Linda Cerruti: 100%

Italia (team tecnico): 60%

CICLISMO SU PISTA

Dalle ore 12.00: Finali

Michele Scartezzini e Francesco Lamon non sono tra i favoriti nella madison, tuttavia potrebbero sorprendere gli avversari, magari provando a guadagnare un giro. C’è grande curiosità per vedere all’opera nell’omnium l’astro nascente Letizia Paternoster, per la prima volta impegnata in questo format di gara dopo aver dominato nelle categorie giovanili: riuscirà a giocarsela con le big? Di sicuro non è impensabile fare un pensierino alla medaglia…

Percentuali di medaglia

Scartezzini-Lamon: 10%

Letizia Paternoster: 30%

TUFFI

Ore 13.00: Team Event

Noemi Batki e Giovanni Tocci partiranno da outsider in una gara che può riservare sorprese. Russia, Ucraina, Gran Bretagna e Germania favorite. Se qualcuna dovesse commettere degli errori, gli azzurri dovranno essere bravi ad inserirsi.

Percentuali di medaglia

Batki-Tocci: 35%

NUOTO

Ore 18.00: finali

Due carte da medaglia concrete per l’Italia. Luca Pizzini (200 rana) e Simone Sabbioni (100 dorso) hanno dimostrato in semifinale uno stato di forma tale da poter ambire ad un podio non così preventivabile alla vigilia. Pur con un quartetto ancora tutto da definire, il Bel Paese può guardare con fiducia anche alla staffetta 4×100 mista mista, dove quasi certamente sarà in gara Fabio Scozzoli nella decisiva frazione a rana.

Percentuali di medaglia

Simone Sabbioni (100 dorso): 50%

Luca Pizzini (200 rana): 50%

Italia (staffetta mista mista): 50%

Foto: Diego Gasperoni