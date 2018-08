LIVE European Championships 2018 in DIRETTA: 6 agosto, inizia l’atletica! Italia da medaglia in nuoto e ciclismo su pista! Occhio ai tuffi

Buongiorno e benvenuti alla DIRETTA LIVE degli European Championships 2018 (lunedì 6 agosto). Quinta giornata di gare della competizione multisportiva che prevede lo svolgimento in contemporanea degli Europei di diversi sport. Oggi a Berlino iniziano le gare di atletica leggera ma non è prevista l’assegnazione di medaglie. Saranno diversi gli azzurri in gara per conquistare l’accesso in finale. Pioggia di medaglia invece nella piscina del nuoto dove anche l’Italia cercherà di ben figurare al pari dei tuffi (si inizia con il team event, Batki e Tocci a difendere i nostri colori) e del nuoto sincronizzato. In particolare puntano ad una medaglia sia Simone Sabbioni sia Luca Pizzini. Si scommette molto su Letizia Paternoster nell’omnium del ciclismo su pista dove anche l’americana maschile potrebbe togliersi delle soddisfazioni. L’Italia deve puntare a vincere il più possibile per mantenere il primo posto nel medagliere generale della competizione. Nessuno, finora, ha vinto tante medaglie quanto gli azzurri.

OASport vi propone la DIRETTA LIVE degli European Championships 2018 (lunedì 6 agosto): cronaca in tempo reale, minuto dopo minuto, evento dopo evento, sport per sport, per non perdersi davvero nulla. Si inizia alle ore 10.00. Buon divertimento a tutti.













DI SEGUITO TUTTI GLI AGGIORNAMENTI IN TEMPO REALE