LIVE F1, GP Belgio 2018: gara in DIRETTA. Battaglia totale tra Vettel e Hamilton, si decide il Mondiale!

Buongiorno e benvenuti alla DIRETTA LIVE del GP del Belgio 2018, tappa del Mondiale F1. Il giorno tanto atteso della gara, a Spa-Francorchamps non si può più scherzare, oggi si potrebbe indirizzare la corsa verso il titolo iridato: questo appuntamento sarà davvero molto importante, la battaglia tra Sebastian Vettel e Lewis Hamilton entrerà nel vivo, il momento del testa a testa tra i due rivali è arrivato.

Le qualifiche sono state caratterizzate dalla pioggia, il britannico è riuscito a conquistare la pole position davanti al tedesco e oggi i due battaglieranno fin dal via per la vittoria: il pilota della Mercedes insegue il successo per allungare ulteriormente in classifica generale, l’uomo della Ferrari ha bisogno di una vittoria per tenere aperti i conti. Oggi non ci saranno variabili meteo (si correrà sicuramente sull’asciutto), non ci sarà l’aiuto dei compagni di squadra (Kimi Raikkonen scatterà in sesta posizione, Valtteri Bottas addirittura in ultima fila): è arrivato il momento del corpo a corpo tra i due fenomeni del Circus. Attenzione alle Force India che scatteranno in seconda fila, sarà decisiva anche la strategia.

OASport vi propone la DIRETTA LIVE del GP del Belgio 2018, tappa del Mondiale F1: cronaca in tempo reale, minuto dopo minuto, per non perdersi davvero nulla. Si inizia alle ore 15.10. Buon divertimento a tutti.

La griglia di partenza













