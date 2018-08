VIDEO F1, GP Belgio 2018: Kimi Raikkonen fora al primo giro e si ritira, il contatto letale con Daniel Ricciardo

Kimi Raikkonen ha concluso prematuramente il suo GP del Belgio 2018, tappa del Mondiale F1. Durante il primo giro della gara il pilota della Ferrari, scattato in sesta posizione, ha avuto un contatto di gara con Daniel Ricciardo: posteriore destra forata e danni alla vettura del finlandese che si è dovuto forzatamente ritirare in occasione della nona tornata. Di seguito il VIDEO dell’incidente di Kimi Raikkonen.

E o detalhe do incidente que levou ao furo de Raikkonen. Foi toque do Red Bull de Ricciardo no arranque do @grandepremio da 🇧🇪 pic.twitter.com/oh8YqdhCI4

The cause of Raikkonen’s retirement. #BelgianGP pic.twitter.com/bhuWzxXA6C

Lap 10/44 ⬇️

Ben: "Into the pits again comes Raikkonen. It looks like the end of the race for the Finn." 😢

What rotten luck for Raikkonen after such a competitive start to the weekend 😞#C4F1 🇧🇪 #BelgianGP pic.twitter.com/DLsU9JS3bl

