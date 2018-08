VIDEO F1, GP Belgio 2018: Sebastian Vettel sorpassa Lewis Hamilton, manovra stellare per il primo posto! La Ferrari vola a Spa

Sorpasso stellare di Sebastian Vettel in avvio del GP del Belgio 2018, tappa del Mondiale F1. Il testa a testa con Lewis Hamilton è entrato subito nel vivo, il tedesco ha sfruttato al meglio il lungo rettilineo del Kemmel, ha preso la scia dell’avversario e lo ha superato con una manovra nitida. Il pilota della Ferrari ha surclassato l’avversario e si è preso la prima posizione a Spa: vincere oggi è fondamentale per ridurre il distacco in classifica generale. Di seguito il VIDEO del sorpasso di Sebastian Vettel su Lewis Hamilton nel primo giro del GP del Belgio 2018.

Lap 1/44: Meanwhile at the front Vettel overtakes Hamilton before the safety car is deployed 😲#BelgianGP 🇧🇪 #F1 pic.twitter.com/jovMR6Ztwv — Formula 1 (@F1) August 26, 2018













FOTOCATTAGNI