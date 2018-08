VIDEO F1, GP Belgio 2018: pazzesco incidente al via. Hulkenberg tampona Alonso, la McLaren vola sopra la testa di Leclerc! Brividi a Spa

Incredibile incidente al via del GP del Belgio 2018, tappa del Mondiale F1. Alla prima curva è andato in scena un crash bruttissimo, fortunatamente i piloti coinvolti ne sono usciti illesi ma le conseguenze potevano davvero essere drammatiche. Nico Hulkenberg con la sua Renault ha totalmente sbagliato il punto di frenata e ha tamponato da dietro l’incolpevole Fernando Alonso, a quel punto la McLaren è letteralmente volata in aria ed è finita sopra alla testa di Charles Leclerc che stava guidando tranquillamente la sua Sauber Alfa Romeo. Ovviamente è entrata la safety car. Di seguito il VIDEO dell’incidente al via del GP del Belgio 2018 sul circuito di Spa-Francorchamps.

#BelgianGP 🇧🇪 | 💥 Accidentada largada en Spa que deja afuera de carrera a Fernando Alonso, Charles Leclerc y Nico Hulkenberg. pic.twitter.com/8fzoVuKxNX — Pilotos de Primera (@pilotosdprimera) August 26, 2018

Lap 1/44: Chaos at the start – Leclerc, Alonso and Hulkenberg out 💥#BelgianGP 🇧🇪 #F1 pic.twitter.com/ZKu2RlVrLK — Formula 1 (@F1) August 26, 2018













FOTOCATTAGNI