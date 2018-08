LIVE European Championships 2018 in DIRETTA: Italia, serve l’ultimo scatto! E’ sfida totale per il medagliere

Buongiorno e benvenuti alla DIRETTA LIVE degli European Championships (domenica 12 agosto), competizione multisportiva che prevede lo svolgimento in contemporanea dei tradizionali Europei di diverse discipline. Ultima giornata di gare, si chiude con il botto: a Berlino si assegneranno dieci titoli nell’atletica leggera tra cui quelli delle due Maratone e delle due staffette veloci, a Glasgow riflettori puntati sulla prova in linea di ciclismo su strada, sulla giornata delle finali di specialità della ginnastica artistica, sulla chiusura dei tuffi e del nuoto di fondo con le 25 km ma anche nel golf.

L’Italia si gioca il tutto per tutto, è sfida totale nel medagliere: gli azzurri si giocano un posto nella top 3 finale e cercano di lottare anche per la classifica speciale dei podi. Oggi ci giochiamo le ultime carte: Elia Viviani dovrà dare tutto nella sfida contro Sagan e Kristoff nel ciclismo, Simone Ruffini e Martina Grimaldi cercano l’acuto nel nuoto di fondo, nell’atletica ci aggrappiamo a Sara Dossena e Stefano La Rosa nella 42 km oltre alla 4×100 di Filippo Tortu, nel golf si cerca un’impresa mitica con Alessandro Tadini e Francesco Laporta che puntano al podio, nella mattinata potrebbero arrivare soddisfazioni con gli juniores dell’artistica.

OASport vi propone la DIRETTA LIVE degli European Championships (domenica 12 agosto): cronaca in tempo reale, minuto dopo minuto, gara dopo gara, per non perdersi davvero nulla. Si inizia alle ore 08.00. Buon divertimento a tutti.













Il programma di oggi – Tutti gli azzurri in gara oggi – Il borsino e le speranze di podio dell’Italia – Il medagliere aggiornato

DI SEGUITO TUTTI GLI AGGIORNAMENTI IN TEMPO REALE