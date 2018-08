European Championships 2018: le speranze di medaglia dell’Italia. Il borsino e le percentuali di domenica 12 agosto

CLICCA QUI PER LA DIRETTA LIVE GENERALE DEGLI EUROPEAN CHAMPIONSHIPS DI DOMENICA 12 AGOSTO

Ultima giornata di gare agli European Championships 2018. Andiamo a scoprire le speranze di medaglia dell’Italia.

ATLETICA

Molto incerto il panorama della maratona femminile. Favorita appare la bielorussa Volha Mazuronak, tuttavia la sensazione è che possa accadere di tutto. Cercherà di sorprendere l’azzurra Sara Dossena. Anche in campo maschile, dove sarà assente Daniele Meucci, gli azzurri non partono con i favori del pronostico. Sia Stefano La Rosa sia Eyob Ghebrehiwet Faniel potrebbero comunque ambire ad un piazzamento a ridosso della top5. L’ultima gara in assoluto sarà quella della 4×100 metri maschile, con il ritorno di Filippo Tortu. Se Gran Bretagna e Francia appaiono favorite, anche Svizzera, Germania e Polonia saranno ossi durissimi sulla strada verso il podio.

Percentuali di medaglia

Sara Dossena: 35%

Stefano La Rosa: 30%

Eyob Ghebrehiwet Faniel: 10%

Italia 4×100 maschile: 45%

TUFFI

Ultima giornata, sulla carta, con poca Italia. Nel trampolino 3 metri sincro femminile Elena Bertocchi e Chiara Pellacani partono un gradino dietro rispetto alle favorite Russia, Gran Bretagna, Ucraina e Germania. Il podio sarebbe davvero un risultato sorprendente ed inaspettato. Qualche chance in più per Wladimir Barbu nella piattaforma maschile: l’azzurro fu quinto nella rassegna continentale del 2017 ed ora sogna di salire sul podio. Servirà la gara della vita.

Percentuali di medaglia

Bertocchi-Pellacani: 10%

Wladimir Barbu: 25%

NUOTO DI FONDO

Ultime occasioni per l’Italia in un Europeo piuttosto incolore. Nella 25 km femminile Aurora Ponselé, la specialista Martina Grimaldi ed Arianna Bridi possono giocarsi il podio, anche se appare quasi impossibile per chiunque arginare l’olandese Sharon Van Rouwendaal, a caccia di uno storico poker d’oro dopo quelli nella 5, nella 10 km e nella gara mista a squadre. Compito più duro in campo maschile per Simone Ruffini e Matteo Furlan, dove gli uomini da battere saranno il francese Axel Reymond, campione del mondo in carica della distanza, l’ungherese Kristof Rasovszky ed il tedesco Florian Wellbrock.

Percentuali di medaglia

Aurora Ponselé: 30%

Arianna Bridi: 40%

Martina Grimaldi: 50%

Simone Ruffini: 40%

Matteo Furlan: 45%

CICLISMO SU STRADA

Grande attesa per la prova in linea maschile. Il ct Davide Cassani ha costruito la squadra intorno ad Elia Viviani, chiamato a giocarsi la volata al termine di un percorso mosso, ma senza eccessive difficoltà altimetriche, dunque adatto ai velocisti resistenti come il veronese. La concorrenza è spaventosa. Il favorito principale ed indiscusso sarà il tre volte campione del mondo Peter Sagan, ma saranno presenti anche sprinter di altissimo rango come il norvegese Alexander Kristoff, il francese Nacer Bouhanni, il tedesco John Degenkolb ed il danese Magnus Cort Nielsen. L’Italia può puntare anche su Matteo Trentin per un eventuale attacco negli ultimi due giri.

Percentuali di medaglia

Elia Viviani: 50%

Matteo Trentin: 20%

GOLF

Francesco Laporta ed Alessandro Tadini sono approdati in semifinale nel doppio maschile superando due coppie britanniche ed una irlandese, sovvertendo i pronostici della vigilia. A questo punto non avranno più nulla da perdere ed affronteranno in semifinale con la mente sgombra da pressioni gli spagnoli Pedro Oriol e Scott Fernandez. Chissà che non possa materializzarsi una gradita sorpresa.

Percentuali di medaglia

Laporta-Tadini: 50%