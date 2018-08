European Championships 2018, tutti gli italiani in gara oggi (12 agosto). Programma, orari e tv

Oggi domenica 12 agosto scenderanno in campo gli ultimi italiani agli European Championships 2018, competizione multisportiva che prevede lo svolgimento in contemporanea dei tradizionali Europei di diverse discipline. L’Italia si gioca le ultime carte da medaglie: Elia Viviani punta in alto nella prova in linea di ciclismo; Simone Ruffini, Martina Grimaldi e gli azzurri delle 25 km di nuoto di fondo hanno delle ottime chance per salire sul podio; da tenere in forte considerazione le maratone e la 4×100 maschile; sogniamo in grande nel golf dove ci giochiamo una storica semifinale.

Di seguito il calendario completo, il programma dettagliato, gli italiani in gara e tutti gli orari delle gare di domenica 12 agosto agli European Championships 2018. L’evento sarà trasmesso in diretta tv sui canali Rai ed Eurosport, in diretta streaming su Rai Play ed Eurosport Player, in DIRETTA LIVE scritta su OASport.

DOMENICA 12 AGOSTO:

08.00-19.30 GOLF: Gara a squadre – Semifinali e Finali per le medaglie (maschile): Italia 2 (Francesco Laporta, Alessandro Tadini)

09.05 ATLETICA LEGGERA: Maratona (femminile): Catherine Bertone, Sara Dossena, Fatna Maraoui

09.45 NUOTO DI FONDO: 25km (maschile): Matteo Furlan, Simone Ruffini

09.45 NUOTO DI FONDO: 25km (femminile): Arianna Bridi, Martina Grimaldi, Aurora Ponselè

10.00 ATLETICA LEGGERA: Maratona (maschile): Eyob Ghebrehiwet Faniel, Stefano La Rosa, Yassine Rachik

10.15 TUFFI: 10 metri (maschile) – Preliminari: Vladimir Barbu, Mattia Placidi

11.00-13.40 GINNASTICA ARTISTICA: Finali di Specialità (maschile, juniores)

Corpo libero: Nicolò Mozzato, Ares Federici

Cavallo con maniglie: Edoardo De Rosa

Volteggio: Edoardo De Rosa

Parallele pari: Lay Giannini

Sbarra: Nicolò Mozzato

11.30 CICLISMO SU STRADA – Prova in linea (maschile): Davide Ballerini, Marco Canola, Davide Cimolai, Sonny Colbrelli, Jacopo Guarnieri, Salvatore Puccio, Matteo Trentin, Elia Viviani

13.15-16.30 TUFFI: Sincro 3 metri (femminile) – Finale: Chiara Pellacani/Elena Bertocchi

13.15-16.30 TUFFI: 10 metri (maschile) – Finale

19.10 ATLETICA LEGGERA: Salto con l’asta (maschile) – Finale: Claudio Stecchi

19.30 ATLETICA LEGGERA: 4x100m (femminile) – Batterie: Italia

19.50 ATLETICA LEGGERA: 4x100m (maschile) – Batterie: Italia

20.35 ATLETICA LEGGERA: 1500m (femminile) – Finale: Isabel Mattuzzi

21.20 ATLETICA LEGGERA: 4x100m (femminile) – Finale: eventuale Italia

21.35 ATLETICA LEGGERA: 4x100m (maschile) – Finale: eventuale Italia

COME VEDERE GLI EUROPEAN CHAMPIONSHIPS IN DIRETTA TV E STREAMING:

La competizione sarà trasmessa in diretta tv sui canali Rai (Rai Due e RaiSport) ed Eurosport.

Prevista la diretta streaming su Rai Play, su Eurosport Player, su Sky Go e su Premium Play.

DIRETTA LIVE scritta su OASport: cronaca in tempo reale, minuto dopo minuto, per non perdersi davvero nulla. Prevista la diretta generale e poi le dirette tematiche sport per sport.