European Championships 2018, il programma di oggi (12 agosto). Gli orari e come vedere le gare in tv

Oggi domenica 12 agosto si concludono gli European Championships 2018, competizione multisportiva che prevede lo svolgimento in contemporanea dei tradizionali Europei di diverse discipline. A Berlino ultimi grandi botti nell’atletica leggera con l’assegnazione di ben dieci titoli tra cui quelle delle maratone e delle staffette veloci, a Glasgow da non perdere le 25 km di nuoto di fondo e la prova in linea di ciclismo, atti conclusivi anche per il golf e per i tuffi.

Di seguito il calendario completo, il programma dettagliato e tutti gli orari delle gare di domenica 12 agosto agli European Championships 2018. L’evento sarà trasmesso in diretta tv sui canali Rai ed Eurosport, in diretta streaming su Rai Play ed Eurosport Player, in DIRETTA LIVE scritta su OASport.

DOMENICA 12 AGOSTO:

08.00-19.30 GOLF: Gara a squadre – Semifinali e Finali per le medaglie (maschile)

08.00-19.30 GOLF: Gara a squadre – Semifinali e Finali per le medaglie (femminile)

09.05 ATLETICA LEGGERA: Maratona (femminile)

09.45 NUOTO DI FONDO: 25km (maschile)

09.45 NUOTO DI FONDO: 25km (femminile)

10.00 ATLETICA LEGGERA: Maratona (maschile)

10.15 TUFFI: 10 metri (maschile) – Preliminari

11.00-13.40 GINNASTICA ARTISTICA: Finali di Specialità (maschile, juniores)

11.30 CICLISMO SU STRADA – Prova in linea (maschile)

13.15-16.30 TUFFI: Sincro 3 metri (femminile) – Finale

13.15-16.30 TUFFI: 10 metri (maschile) – Finale

15.30-19.00 GINNASTICA ARTISTICA: Finali di Specialità (maschile, seniores)

19.10 ATLETICA LEGGERA: Salto con l’asta (maschile) – Finale

19.30 ATLETICA LEGGERA: Lancio del martello (femminile) – Finale

19.30 ATLETICA LEGGERA: 4x100m (femminile) – Batterie

19.50 ATLETICA LEGGERA: 4x100m (maschile) – Batterie

20.05 ATLETICA LEGGERA: Salto triplo (maschile) – Finale

20.15 ATLETICA LEGGERA: 3000m siepi (femminile) – Finale

20.35 ATLETICA LEGGERA: 1500m (femminile) – Finale

20.55 ATLETICA LEGGERA: 5000m (femminile) – Finale

21.20 ATLETICA LEGGERA: 4x100m (femminile) – Finale

21.35 ATLETICA LEGGERA: 4x100m (maschile) – Finale

COME VEDERE GLI EUROPEAN CHAMPIONSHIPS IN DIRETTA TV E STREAMING:

La competizione sarà trasmessa in diretta tv sui canali Rai (Rai Due e RaiSport) ed Eurosport.

Prevista la diretta streaming su Rai Play, su Eurosport Player, su Sky Go e su Premium Play.

DIRETTA LIVE scritta su OASport: cronaca in tempo reale, minuto dopo minuto, per non perdersi davvero nulla. Prevista la diretta generale e poi le dirette tematiche sport per sport.