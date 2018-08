Tuffi, Europei 2018: Vladimir Barbu sogna il podio dalla piattaforma

Domani calerà il sipario sugli Europei di tuffi e come sempre sarà l’individuale maschile dalla piattaforma a chiudere la manifestazione continentale. Una gara che vedrà la presenza di Vladimir Barbu, che cercherà di conquistare un’altra medaglia per l’Italia.

Un podio che il piattaformista trentino ha sfiorato lo scorso anno, quando il classe 1998 riuscì a conquistare il quinto posto in quel di Kiev. Sarà l’esordio in questi Europei per Barbu, che ha dovuto saltare il sincro maschile a causa dell’infortunio di Mattia Placidi, che è così costretto a saltare anche la gara di domani.

L’obiettivo di Barbu è quello di migliorare il suo record personale, stabilito proprio lo scorso anno a Kiev. Negli ultimi Europei il trentino ha stabilito 458 punti, in una gara davvero spumeggiante per l’azzurro. Rifare quel punteggio potrebbe davvero portare il nativo di Cles sul podio europeo.

Centrare una medaglia non sarà facile per Barbu, anche perchè la concorrenza è alta. Il francese Benjamin Auffret cerca la doppietta dopo al vittoria a Kiev, ma attenzione anche ai britannici Matthew Lee e Matthew Dixon o l’ucraino Maksy Dolgov. Possibile incredibile sorpresa l’armeno Lev Sargsyan, reduce dal pazzesco bronzo nel sincro dove ha disputato una grandissima gara anche sul piano individuale.













