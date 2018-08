European Championships 2018, tutti gli italiani in gara oggi (11 agosto). Programma, orari e tv

Oggi sabato 11 agosto saranno tanti gli italiani in gara agli European Championships 2018, competizione multisportiva che prevede lo svolgimento in contemporanea dei tradizionali Europei di diverse discipline. Ci giochiamo subito delle carte importanti da medaglia in mattinata con le 20 km di marcia: Antonella Palmisano ed Eleonora Giorgi partono per il podio, Massimo Stano e Giorgio Rubino possono essere degli outsider. Ottime possibilità per la prova a squadre di nuoto di fondo, nel pomeriggio si punta tanto su Elena Bertocchi dal trampolino 3 metri, poi in serata si sogna la magia con Gianmarco Tamberi nell’alto e si spera in un bel 5000 di Yeman Crippa.

Di seguito il calendario completo, il programma dettagliato, gli italiani in gara e tutti gli orari delle gare di sabato 11 agosto agli European Championships 2018. L’evento sarà trasmesso in diretta tv sui canali Rai ed Eurosport, in diretta streaming su Rai Play ed Eurosport Player, in DIRETTA LIVE scritta su OASport.

SABATO 11 AGOSTO:

09.05 ATLETICA LEGGERA: 20km di marcia (femminile): Eleonora Giorgi, Antonella Palmisano, Valentina Trapletti

10.15 TUFFI: Trampolino 3 metri (femminile) – Preliminari: Elena Bertocchi, Chiara Pellacani

10.50-14.45 CICLISMO BMX: Ottavi di finale, quarti di finale, semifinali e finali (maschile): Martii Sciortino

10.55 ATLETICA LEGGERA: 20km di marcia (maschile): Giorgio Rubino, Massimo Stano, Francesco Fortunato

11.15-19.15 GOLF: Gara a squadre – Foursomes (maschile): Italia 1 (Lorenzo Gagli/Stefania Avanzo), Italia 2 (Guido Migliozzi/Diana Luna)

11.45 NUOTO DI FONDO: Gara a squadre (mista): Italia

14.00-16.25 GINNASTICA ARTISTICA: Concorso a squadre (maschile, seniores) – Finale: Italia (Tommaso De Vecchis, Ludovico Edalli, Marco Lodadio, Andrea Lodadio, Marco Sarrugerio)

16.15-19.30 TUFFI – Sincro 10 metri (misto) – Finale: Noemi Batki/Maicol Verzotto

16.15-19.30 TUFFI – Trampolino 3 metri (femminile) – Finale

17.45 TRIATHLON: Gara a squadre: Gregory Barnaby, Gianluca Pozzatti

20.00 ATLETICA LEGGERA: Salto in alto (maschile) – Finale: Gianmarco Tamberi

20.25 ATLETICA LEGGERA: Lancio in disco (femminile) – Finale: Daisy Osakue

21.00 ATLETICA LEGGERA: 5000m (maschile) – Finale: Yeman Crippa, Lorenzo Dini

21.30 ATLETICA LEGGERA: 4x400m (maschile) – Finale: Italia

21.50 ATLETICA LEGGERA: 4x400m (femminile) – Finale: Italia

COME VEDERE GLI EUROPEAN CHAMPIONSHIPS IN DIRETTA TV E STREAMING:

La competizione sarà trasmessa in diretta tv sui canali Rai (Rai Due e RaiSport) ed Eurosport.

Prevista la diretta streaming su Rai Play, su Eurosport Player, su Sky Go e su Premium Play.

DIRETTA LIVE scritta su OASport: cronaca in tempo reale, minuto dopo minuto, per non perdersi davvero nulla. Prevista la diretta generale e poi le dirette tematiche sport per sport.













Foto: FIDAL/Colombo