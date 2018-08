European Championships 2018: le speranze di medaglia dell’Italia. Il borsino e le percentuali di sabato 11 agosto

CLICCA QUI PER LA DIRETTA LIVE GENERALE DEGLI EUROPEAN CHAMPIONSHIPS DI SABATO 11 AGOSTO

Andiamo a scoprire le speranze di medaglia dell’Italia e il borsino di sabato 11 agosto agli European Championships 2018.

ATLETICA

E’ arrivato il momento della 20 km femminile di marcia, competizione dove l’Italia cala il suo asso principale: Antonella Palmisano. La medaglia di bronzo dei Mondiali 2017 si presenta in buone condizioni di forma e rientra chiaramente nel novero delle favorite. La 27enne pugliese dovrà fare molta attenzione a diverse avversarie insidiose, su tutte la ceca Anezka Drahotova, la spagnola Maria Perez e la portoghese Ana Cabecinha. Sulla carta il miglior tempo stagionale è di un’altra azzurra, Anna Eleonora Giorgi, le cui condizioni rappresentano un’incognita dopo la recente infezione alle vie urinarie. Punta al podio anche Massimo Stano nella 20 km maschile: dopo il bronzo vinto ai Mondiali a squadre, il 26enne pugliese vuole dimostrare di fare ormai parte in pianta stabile dell’elite internazionale. L’uomo da battere sarà il russo Vasiliy Mizinov, che gareggia come atleta indipendente.

Grande attesa anche per Gianmarco Tamberi nel salto in alto. Il campione in carica non è certo quello di due anni fa e, con fatica, sta cercando di ritrovarsi. Chissà che non ci riesca proprio oggi: si tratta di un atleta che sa dare il meglio di sé nel confronto diretto con gli avversari e proprio nelle occasioni più importanti. Dovrà certamente migliorare il record stagionale di 2,27 per ambire al podio in una gara che potrebbe rivelarsi di livello medio-basso. Dopo il bronzo dei 10000 metri, Yemaneberhan Crippa può giocarsi buone chance anche nei 5000 metri. Il programma sarà chiuso dalle ambiziose 4×400 azzurre, in particolare quella femminile che ha ottenuto il miglior tempo assoluto in batteria e potrà giocarsi una medaglia. Insomma, la giornata di oggi sarà certamente la più appassionante di tutto l’Europeo per l’atletica italiana.

Percentuali di medaglia

Antonella Palmisano: 65%

Anna Eleonora Giorgi: 25%

Massimo Stano: 40%

Gianmarco Tamberi: 35%

Yemaneberhan Crippa: 30%

4×400 femminile: 50%

4×400 maschile: 20%

TUFFI

Appena 5 coppie al via, ma tutte competitive nella piattaforma 10 metri sincro. Noemi Batki e Maicol Verzotto proveranno ad inserirsi nella corsa per le medaglie provando a puntare sulla pulizia nell’esecuzione. Russia, Germania, Ucraina e Gran Bretagna saranno avversari durissimi. Qualche chance per Elena Bertocchi, anche se la lombarda sinora non ha mai ottenuto grandi risultati in carriera nel trampolino da 3 metri (specialità olimpica, a differenza del metro dove eccelle).

Percentuali di medaglia

Batki-Verzotto: 40%

Elena Bertocchi: 20%

NUOTO DI FONDO

Italia con concrete ambizioni di medaglia nella gara mista a squadre di 5 km. Il quartetto azzurro, molto solido, sarà composto da Matteo Furlan, Giulia Gabbrielleschi, Mario Sanzullo e Martina De Memme. Per quanto visto nelle gare individuali, si lotterà per l’argento: troppo superiore la compagine dell’Olanda dove spiccano le stelle Sharon Van Rouwendaal e Ferry Weertman.

Percentuali di medaglia

Italia: 80%













