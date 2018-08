Taekwondo, Grand Prix 2018: l’Italia torna sul podio! Vito Dell’Aquila terzo a Mosca

Vito Dell’Aquila riporta finalmente l’Italia sul podio del Grand Prix di taekwondo. Sul tatami di Mosca il 17enne pugliese ha conquistato uno straordinario terzo posto nei -58 kg, che rompe così il digiuno azzurro che durava dal 2015, quando Roberto Botta fu anch’egli terzo a Samsun. Un grandissimo risultato per Dell’Aquila, che si conferma sempre di più ai vertici mondiali di questa categoria e conquista punti fondamentali per il ranking olimpico.

Il cammino dell’azzurro è iniziato con la vittoria per 38-34 con il portoghese Nuno Costa. Poi ha superato il turco Denis Dagdelen, che ha abbandonato sotto di 25-7 e ai quarti di finale ha sconfitto 26-21 lo spagnolo Jesus Tortosa Cabrera. In semifinale Dell’Aquila si è dovuto arrendere al golden point con l’iraniano Armin Hadipour Seighalani, dopo tre round estremamente equilibrati terminati sul 18-18. Hadipour Seighalani aveva eliminato al primo turno anche l’altro azzurro in gara, Antonio Flecca, per 30-10, ma si è ritirato poi in finale, con la vittoria che è andata così al sudcoreano Jun Jang, che in semifinale aveva superato il russo Andrei Kanaev.

Concludiamo infine con le gare femminili, dove non erano presenti azzurre. Nei -57 kg trionfa la turca Irem Yaman, che batte nettamente in finale la croata Bruna Vuletic per 12-5. Completano il podio la russa Tatiana Kudashova e l’altra turca Hatice kubra Ilgun. Nei +67kg arriva invece il successo della polacca Aleksandra Kowalczuk, che supera in finale 11-9 la turca Nafia Kus, mentre al terzo posto troviamo la cinese Shuyin Zheng e la serba Milica Mandic.

Foto: Fita